Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:47
A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) anunciou a habilitação do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Áyla Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia, para executar as obras do Tramo 4 da Linha 1 do metrô de Salvador. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16).
O novo trecho do metrô da capital, da Estação da Lapa até o Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho deste ano. O investimento é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea.
A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a Estação Campo Grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi realizado um levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem para viabilizar a implantação do novo trecho.
A nova estação deverá atender cerca de 11,5 mil usuários por dia. A obra será viabilizada pelo Ministério das Cidades, através do PAC Seleções, em conjunto com a Sedur. Estudos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), em 2019, apontaram estimativa de fluxo de 117.720 passageiros por dia no trecho composto por até quatro estações subterrâneas: São Raimundo (Politeama), Campo Grande, Graça e Barra.