Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Estudos prévios para a nova estação são realizados há um ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:47

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) anunciou a habilitação do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Áyla Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia, para executar as obras do Tramo 4 da Linha 1 do metrô de Salvador. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16).

O novo trecho do metrô da capital, da Estação da Lapa até o Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho deste ano. O investimento é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea. 

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a Estação Campo Grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi realizado um levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem para viabilizar a implantação do novo trecho.

Leia mais

Imagem - Saiba quais devem ser as primeiras estações do metrô de Salvador a mudar de nome

Saiba quais devem ser as primeiras estações do metrô de Salvador a mudar de nome

Imagem - Vídeo: homem se arrisca e pula nos trilhos do metrô para salvar celular

Vídeo: homem se arrisca e pula nos trilhos do metrô para salvar celular

A nova estação deverá atender cerca de 11,5 mil usuários por dia. A obra será viabilizada pelo Ministério das Cidades, através do PAC Seleções, em conjunto com a Sedur. Estudos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), em 2019, apontaram estimativa de fluxo de 117.720 passageiros por dia no trecho composto por até quatro estações subterrâneas: São Raimundo (Politeama), Campo Grande, Graça e Barra.

Mais recentes

Imagem - Uesb abre vagas para seleção de mestrado e doutorado; veja os detalhes

Uesb abre vagas para seleção de mestrado e doutorado; veja os detalhes
Imagem - Veja o momento da explosão em churrascaria de Mar Grande que deixou sete feridos

Veja o momento da explosão em churrascaria de Mar Grande que deixou sete feridos
Imagem - Veja o que diz o PL que garante precatórios e abono aos professores da rede estadual

Veja o que diz o PL que garante precatórios e abono aos professores da rede estadual

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
02

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
03

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais