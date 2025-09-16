NOVIDADE

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Estudos prévios para a nova estação são realizados há um ano

Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:47

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) anunciou a habilitação do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Áyla Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia, para executar as obras do Tramo 4 da Linha 1 do metrô de Salvador. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16).

O novo trecho do metrô da capital, da Estação da Lapa até o Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho deste ano. O investimento é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea.

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a Estação Campo Grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi realizado um levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem para viabilizar a implantação do novo trecho.

