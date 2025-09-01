NOVIDADE

Governo anuncia novidade para expansão do metrô de Salvador até o Campo Grande

Estudos prévios para a nova estação são realizados há um ano

Maysa Polcri

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:43

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

Mais um passo foi dado para a ampliação da Linha 1 do metrô de Salvador até o Campo Grande. O governo estadual convocou as empresas que participam da licitação para a expansão do Tramo 4 para participarem de sessão pública que será realizada na quarta-feira (3), na sede da Companhia Transportes do Estado da Bahia (CTB), na Calçada.

No encontro, marcado para às 9 horas, será divulgado o resultado da análise das propostas técnicas apresentadas pelas empresas interessadas. As propostas de preço também deverão ser discutidas na sessão pública. A convocação, que foi publicada na edição de sábado (30) do Diário Oficial do Estado (DOE), é assinada por Ana Cláudia Martins, presidente da Comissão Especial de Licitação da CTB.

O novo trecho do metrô da capital, da Estação da Lapa até o Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho deste ano. O investimento é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea.

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a Estação Campo Grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi realizado um levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem para viabilizar a implantação do novo trecho.

