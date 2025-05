VEM AÍ?

Licitação para ampliação do metrô até o Campo Grande será lançada nas próximas semanas, diz ministro

Prazo foi confirmado pelo ministro da Casa Civil, em entrevista nesta sexta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 23 de maio de 2025 às 15:43

Ajuste no projeto precisa ser finalizado, segundo ministro Crédito: Ulisses Dumas

Em evento realizado em Salvador nesta sexta-feira (23), o ministro da Casa Civil Rui Costa confirmou que a licitação para a ampliação do metrô da capital baiana, da Lapa até o Campo Grande, será publicada nas próximas semanas. Segundo Rui, um pequeno ajuste no projeto precisa ser realizado antes da publicação oficial. Estudos prévios para a nova estação são realizados há um ano. >

"Estamos trabalhando para sair nas próximas semanas [a licitação]. Está tudo pronto, falta um pequeno detalhe, nós vamos tirar esse obstáculo da frente para que nas próximas o Governo do Estado possa publicar, com o apoio do Governo Federal, a licitação da obra que, com certeza, vai atender um número grande de moradores de Salvador", disse Rui Costa. >

O ministro ressaltou que a nova estação deverá facilitar a mobilidade no Centro da capital. "[passageiros] que desejam chegar ao Garcia, Canela, Vitória, Campo Grande, e hoje terminam não usando o metrô porque têm que pegar ônibus na Lapa", completou. Em março deste ano, o Governo da Bahia anunciou o início de estudos para a expansão. >

Mas a promessa é mais antiga. Em 2029, Rui Costa já dizia que terminaria o mandato com a estação do Campo Grande entregue. Na época, estudos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), apontaram estimativa de fluxo de 117.720 passageiros por dia no trecho composto por até quatro estações subterrâneas: São Raimundo (Politeama), Campo Grande, Graça e Barra.>

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a Estação Campo Grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi realizado um levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem para viabilizar a implantação do trecho.>