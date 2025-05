'INTRIGA'

Ao lado de Jerônimo, Rui Costa desconversa sobre candidatura ao governo e mantém especulação

Ministro esteve em Salvador para anúncio de investimentos em portos de Aratu e Ilhéus

Maysa Polcri

Publicado em 23 de maio de 2025 às 15:17

Ministro Rui Costa e o governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Antônio Queiroz/GOVBA

O ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, não gostou de ser questionado sobre a disputa eleitoral ao Governo do Estado em 2026. Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23), em Salvador, Rui desconversou sobre o tema e chegou a dizer que os eleitores não estão interessados no assunto. Rumores sobre sua possível tentativa de voltar ao Palácio de Ondina causaram desconforto na base governista nos últimos dias. >

"Eu acho que o leitor jovem está querendo saber se o país vai investir em tecnologia; quem está desempregado quer saber se vai ter concurso público. Eu não vou ficar alimentando esse tipo de fofoca, de intriga, porque isso não gera emprego, isso não desenvolve o país e não gera valor positivo. Vocês me desculpem, meu tempo é muito valioso para eu ficar gastando com essas fofocas", disse o ex-governador da Bahia. >

Nesta semana, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou que Rui Costa está decidido a disputar uma vaga ao Senado no próximo ano, mas que não descarta entrar na corrida pelo governo estadual, caso a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) continue enfrentando dificuldades de popularidade e desgaste político. Os rumores tensionaram a base governista, como mostrou o CORREIO. >

"A convicção que eu tenho é minha vontade de trabalhar e vontade nas horas vagas de cuidar de meus filhos, de minhas duas filhas e de meu menino pequeno que, por sinal, está gripado", encerrou Rui Costa. Os comentários foram feitos durante evento no Terminal de Cruzeiros (Contermas), em Salvador, na manhã desta sexta-feira (23). >

Jerônimo Rodrigues e os ministros Rui Costa e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, anunciaram investimentos de R$ 1,5 bilhão do Governo Federal para os portos de Aratu e Ilhéus. Os recursos fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para o Porto de Aratu, estão previstos R$ 1,3 bilhão destinados à ampliação e modernização de terminais e construção de um novo píer. Já no Porto de Ilhéus, serão investidos R$ 130 milhões para a reativação do Moinho de Trigo. >

Diversas autoridades estiveram presentes no anúncio. Entre elas, o senador Jaques Wagner (PT), que descartou o retorno do ministro da Casa Civil ao Governo do Estado da Bahia. "Conversei com Rui, na cabeça dele está totalmente [descartada a possibilidade de retorno]. Para mim, isso é mais uma fofoca e só visa a trazer intranquilidade ao governador que tem trabalhado muito", falou. >

Wagner também foi questionado sobre a possibilidade de abrir mão da vaga ao Senado para manter a unidade do grupo político. Neste cenário, concorreriam às vagas ao Senado: Rui Costa e Angelo Coronel (PSD).

>