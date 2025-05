COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Em decisão rara, auditores reprovaram contas de Rui Costa, mas TCE ignorou parecer técnico

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 20 de maio de 2025 às 05:00

Ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa Crédito: FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL

Em um movimento considerado raro no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), os conselheiros da Corte contrariaram a recomendação técnica de seus próprios auditores e aprovaram as contas do então governador Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil do governo Lula (PT), referentes ao exercício de 2022 - o último de sua gestão à frente do Executivo baiano. >

O parecer técnico, assinado por 41 auditores sob a supervisão do superintendente José Raimundo Bastos de Aguiar, apontou falhas graves em áreas sensíveis como saúde e segurança pública, além de fragilidades na fiscalização de inadimplências e irregularidades persistentes desde pelo menos 2014.>

Reprodução do relatório do TCE Crédito: Reprodução

Apesar da contundência do relatório, os conselheiros - cujos cargos são, em sua maioria, fruto de indicações políticas - optaram por aprovar as contas em agosto de 2023. A decisão chamou a atenção dos auditores porque destoou da prática institucional, em que as recomendações técnicas costumam ser seguidas como referência principal para o julgamento das contas.>

A voz solitária>

Dos sete conselheiros do TCE-BA, apenas Pedro Lino votou contra a aprovação das contas, seguindo integralmente o parecer dos auditores. Lino morreu em setembro do ano passado. O Ministério Público de Contas, por sua vez, optou por recomendar a aprovação com ressalvas.>

