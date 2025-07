ALÔ ALÔ

Trapiche Barnabé reabre como espaço cultural e de economia criativa no Comércio de Salvador

Trapiche Barnabé tem origem no século 18, quando a Rua do Pilar era um importante acesso ao Porto de Salvador

Publicado em 5 de julho de 2025 às 08:00

Trapiche Barnabé anuncia data de reabertura com festivais e nova estrutura

Um dos edifícios mais antigos do Comércio de Salvador, o Trapiche Barnabé será relançado no dia 16 de julho como um novo polo de cultura e economia criativa. O imóvel do século 18 passou por um processo de requalificação com recursos privados e agora oferece uma estrutura moderna para abrigar desde grandes shows, produções audiovisuais e festivais, até casamentos, ativações de marca e eventos corporativos.

Sob gestão do cineasta e empresário Bernard Attal, em parceria com a Aldente Produções e Eventos, o projeto priorizou a preservação das características arquitetônicas originais, combinando elementos históricos com materiais contemporâneos. A nova infraestrutura inclui cozinha industrial, camarins, banheiros climatizados, elevador e áreas moduláveis, além de um mezanino com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Para Attal, o Trapiche é "um ponto de convergência entre arte, inovação e memória".

A reabertura do espaço também reforça o potencial de revitalização de imóveis históricos por meio da iniciativa privada. "Recuperamos um prédio abandonado e mostramos que a responsabilidade não é só pública", destaca o gestor. A programação já tem eventos confirmados como o Festival Sangue Novo, Zona Mundi, Biergarten, além de casamentos, peças de teatro e confraternizações.

História e importância urbanística

O Trapiche Barnabé tem origem no século 18, quando a Rua do Pilar era um importante acesso ao Porto de Salvador, então o maior da América do Sul. Produtos como café, açúcar e tabaco eram exportados dali. Sua parte mais antiga foi construída quando o mar ainda alcançava a Rua do Pilar, antes da criação da Avenida Jequitaia. No século 20, com o surgimento do Porto Moderno e novos galpões, o edifício ganhou sua fachada atual. O avanço do novo porto levou à decadência dos antigos trapiches, e o Barnabé, embora ativo por mais tempo, acabou fechado e degradado ao longo dos anos.

Festa dupla no Horto

Show do É o Tchan Crédito: Elias Dantas

O ex-jogador e treinador Preto Casagrande celebrou, na terça-feira, seus 50 anos de vida ao lado de amigos e familiares, em Salvador. A comemoração teve um motivo duplo: além do próprio aniversário, Preto festejou os 18 anos da filha, Camila Maria Brito Casagrande, estudante de Publicidade e Propaganda. O evento aconteceu no Horto Florestal e reuniu cerca de 200 convidados. Com produção e receptivo assinados por Lícia Fábio, a noite teve shows de É o Tchan, K te Espero e da dupla André e Mauro. A decoração foi assinada por Fernanda Brinço. Casagrande recebeu os convidados ao lado da namorada, Mariana Lisbôa, diretora global de Relações Corporativas da Suzano S/A.

Camila e Preto Casagrande Crédito: Elias Dantas

Preto e Mariana Lisbôa Crédito: Elias Dantas

Destaque na Forbes

Mônica Sampaio Crédito: Divulgação

A engenheira e empreendedora baiana Mônica Sampaio, natural de São Félix, foi incluída na lista 50 Over 50 da Forbes, que celebra brasileiros acima dos 50 anos que continuam impactando a sociedade. Primeira mulher negra a chefiar o setor de engenharia do Exército, Mônica se reinventou aos 45 ao criar a marca Santa Resistência. Referência na moda afro, ela estreou no SPFW em 2021 e integra hoje o line-up oficial do evento. Aos 56, é símbolo de inovação, resistência e inspiração.

Encontro fashion

Encontro de colecionadores de Labubu Crédito: Divulgação

Neste sábado, o Shopping Barra se transforma em um espaço mágico para os fãs do design pop asiático com o 1º Encontro de Colecionadores de Labubu. O evento acontece no Espaço de Eventos do Almacen Pepe, no Piso L4, a partir das 17h. Os visitantes poderão trocar peças colecionáveis e aproveitar descontos especiais de 15% em pizzas, hambúrgueres e gelatos durante o encontro.

Embarque imediato

A capital baiana volta a contar com voos diretos para o Panamá. A Copa Airlines anunciou na quinta-feira (3) o retorno da operação em Salvador, com quatro voos semanais entre o Salvador Bahia Airport e o Aeroporto de Tocumen, na Cidade do Panamá — principal hub internacional da companhia. O primeiro voo está previsto para decolar no dia 7 de janeiro de 2026. A rota será operada por aeronaves Boeing 737-800, com capacidade para 160 passageiros. As partidas de Salvador acontecerão às segundas, terças, quintas e sábados, à 1h30 da manhã (horário local), com chegada ao Panamá às 6h45. Já os voos com origem no Panamá sairão às 16h03 e pousarão na capital baiana por volta de 0h30.

Turismo internacional