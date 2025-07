AUTOS

Uno por R$ 30 mil? Notícia viral é fake; entenda

Texto mal-intencionado circulou nos últimos dias

A esperança de ter um veículo acessível, que por um momento foi denominado como popular, está fazendo muitos brasileiros acreditarem em uma fake news. A notícia atribui que a Fiat irá lançar uma nova geração do Uno por R$ 29.990 - e informa até que terá financiamento com parcelas de R$ 499.>

O conteúdo viralizou nos últimos dias e diz que o modelo chegará às concessionárias em março. Vai além, descreve que fará 16,5 km/l e terá diversos equipamentos, como central multimídia e quadro de instrumentos digital. Para tentar criar veracidade, o texto é ilustrado por uma imagem do Panda, modelo comercializado na Europa.>

De qualquer forma, consultamos a Stellantis, que controla a marca Fiat, que nos retornou: “A Stellantis esclarece que é infundada a informação que está sendo divulgada na internet sobre um futuro Uno com valor de R$ 30 mil. A Fiat sempre prezou pela acessibilidade do brasileiro a veículos econômicos, tecnológicos e seguros. Este valor anunciado por fonte não-oficial é incoerente e inviável para carros que respeitem a legislação atual, com qualidade e ambientalmente responsáveis.”>