ENTREVISTA

Direto de Milão: conheça a baiana que deixa as unhas dos italianos mais bonitas

Lanny Guedes é irmã do cantor e compositor Alexandre Guedes e vive na Itália há 15 anos

Lanny Guedes atua há 15 anos como manicure em Milão, a cidade mais rica da Itália. Famosa por sua catedral secular, iniciada em 1396 e finalizada só em 1965, Milão atrai turistas o ano todo e concentra as maiores grifes do mundo. É nesse cenário vibrante, que lembra São Paulo por ser urbana, sem praia e economicamente poderosa, que essa baiana chegou, viu e venceu. >

Solteira, mãe de uma filha de 12 anos, Lanny atualmente atende no domicilio das clientes. Seu negócio é trabalhar para viver de maneira digna. E, claro, como todo baiano que mora fora do pais, ela faz parte de um “consulado” de baianas da qual faz parte Patrícia Cerqueira Lima ex-produtora da Perto da Selva, entre outras que moram na cidade.>

No próximo domingo ela já garantiu presença na primeira edição do Eurofolia, o Carnaval fora de época organizado pela empresária Dinha Colony que terá como principal atração, Xanddy Harmonia. O cantor já está circulando na Europa com sua mulher Carla Perez e promete fazer todo mundo dançar ao som do choro do cavaco.>