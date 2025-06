SÃO PAULO

Procurador mata esposa e filho de 2 meses em condomínio de luxo

Crime foi registrado na cidade de Limeira (SP), onde Rafael Horta atuava como procurador jurídico

Maysa Polcri

Publicado em 7 de junho de 2025 às 09:32

Homem cometeu suicídio após matar a família dentro de casa Crédito: Reprodução

Um procurador jurídico do município de Limeira (SP) matou a esposa e o próprio filho, de 2 meses, na sexta-feira (6). Rafael Horta, de 40 anos, cometeu os assassinatos e se matou em seguida, no Parque Roland, condomínio de luxo em São Paulo. A mulher, Cristiane Laurito, era servidora da Câmara Municipal de Campinas (SP). >

Informações iniciais da investigação apontam que o crime ocorreu na manhã de sexta (6), antes das 7 horas. Segundo o delegado João Vasconcelos, responsável pelo caso, o pai de Rafael constatou as mortes quando foi até a casa da família para buscar o neto para uma consulta. As informações são do G1 de Piracicaba e Região. >

No local, o avô percebeu que a família não atendia. Ele entrou na casa e encontrou os três corpos na cama em um dos quartos da casa. Uma arma de fogo foi encontrada no local do crime. O pai de Rafael contou à polícia que o filho sofria de depressão e estava afastado há 30 dias de suas funções na prefeitura, autorizado por um médico psiquiatra. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Limeira como feminicídio e homicídio.

>

Procurador matou esposa e filho de 2 meses do casal 1 de 3

A prefeitura de Limeira, onde Rafael Horta atuava como procurador, lamentou o ocorrido. "A Prefeitura de Limeira lamenta profundamente a tragédia envolvendo o procurador jurídico Rafael Horta e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Neste momento difícil, a Administração Municipal expressa seu pesar e respeito a todos os envolvidos", disse. >