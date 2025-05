CRIME

Suspeito de feminicídio é executado a tiros após deixar delegacia na Bahia

Caso foi registrado na cidade de Remanso, no norte do estado

Um homem identificado como Wagner Braga Campinho, que era suspeito de feminicídio contra a ex-companheira, foi executado a tiros na segunda-feira (19) após sair de depoimento na delegacia de Remanso, no norte da Bahia, onde o crime ocorreu. De acordo com informações da TV Bahia, Wagner guardou o carro na garagem ao chegar em casa e foi morto enquanto fechava o portão. >

O suspeito do crime fugiu da cena de crime e ainda não foi identificado pela polícia. Sobre a motivação, entretanto, há possibilidade de que o ato tenha sido uma vingança pela morte de Dileuza de Vasconcelos Campinho, ex-companheira de Wagner, que foi morta na última sexta-feira (17), quando voltava da academia com uma amiga. Ela, no entanto, foi surpreendida por dois homens em uma moto na porta de casa e um deles disparou. >