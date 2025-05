CRIME

Corpo na rua e centenas de tiros: CV e BDM causam madrugada de terror em Salvador

Facções entraram em confronto nas ruas e marcaram bairros com disparos

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:03

Tiroteios foram registrados em vídeos pelos moradores dos bairros afetados Crédito: Reprodução

Os moradores de Bom Juá e do Arraial do Retiro, em Salvador, passaram por momentos de terror durante a madrugada desta terça-feira (20). Nos bairros e em localidades próximas, como Mata Escura e Calabetão, foi possível ouvir centenas de disparos em mais um episódio de guerra entre as facções do Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM). O confronto teria se iniciado na entrada de Bom Juá, onde um homem foi executado. >

A morte foi confirmada pela Polícia Civil, que vai investigar o caso através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após encontrar o corpo do homem, que ainda não foi identificado, no local do crime. O corpo foi retirado de um local que fica nas imediações da BR-324, que marca a divisão entre o território que é do bairro de Bom Juá e o Arraial do Retiro. Além da morte, as trocas de tiros entre as facções foram registradas pelos moradores em vídeos:>

Uma fonte policial da área descreveu a violência do crime que tem características de execução. “O corpo foi encontrado de bruços e com diversas marcas de tiros. Ao redor dele, a gente percebeu um número muito grande de cápsulas de bala que vêm de armas de grosso calibre. Então, é provável que ele tenha sido morto com tiros de fuzil”, conta a fonte, que terá nome e cargos preservados. >

Segundo um investigador, no local que há uma situação de conflito entre as facções. “É o BDM e o CV que travam uma guerra naquela região. Semana passada rolou um homicídio nos mesmos moldes na região. Então, funciona assim: um grupo atravessa a BR-324 e mata um integrante do rival para, depois, a outra facção fazer a mesma coisa em resposta”, explica a fonte policial. >

Facções atravessam a BR-324 para dar ataques em Bom Juá e Arraial do Retiro Crédito: Reprodução

Moradores do local contam ainda que a barbárie do confronto não se ateve só à entrada do bairro de Bom Juá. “Não teve tiro só lá embaixo na entrada, a coisa ficou feia cá para cima. A gente se escondeu porque os tiros não paravam, eram muitos aqui nas ruas de cima. Quando foi agora de manhã, a gente saiu e viu uma destruição. Tem carro estourado, muita cápsula no chão e até as paredes estão marcadas”, conta uma moradora que, por medo, pede para não ser identificada pela reportagem. >