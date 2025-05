CRIME

'Acaba com tudo lá': traficante teria ordenado ataque que matou adolescente no Uruguai

Ordem teria vindo de traficantes do bairro do Lobato

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2025 às 12:22

Ryan Gabriel foi morto a tiros durante ataque Crédito: Reprodução

O ataque a tiros que matou o adolescente Ryan Gabriel Ferreira Santos, de 17 anos, e outro homem não identificado no bairro do Uruguai, em Salvador, teria sido determinado por uma liderança criminosa de facção. No caso, dois homens teriam chegado ao local do crime a bordo de uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu da garupa e atirou contra pessoas que estavam nas ruas, baleando ainda outras duas pessoas no crime, >

Uma fonte consultada pela reportagem conta que prints de um grupo de mensagens onde a ordem foi dada circulam pelas redes sociais. “Ainda estamos investigando o caso, mas temos indícios que isso aconteceu a mando de uma liderança criminosa do Lobato. Nesse grupo, traficantes estariam alinhando um ataque no Uruguai, pedindo a autorização do líder que falou ‘acaba com tudo lá’, dando aval para que os criminosos atacassem o bairro como aconteceu”, diz a fonte, sem se identificar. >

O relato do policial corrobora com uma informação oficial da Polícia Civil sobre o caso, que investiga o caso através da 3ª Delegacia de Homicídios (DH). “A ação foi praticada por dois homens em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e atirou contra as vítimas, gritando que pertencia a um grupo criminoso. Guias para remoção e perícia foram expedidas e um inquérito instaurado”, informou a polícia. Não há confirmação, no entanto, de qual facção criminosa seria responsável pelo crime. >

Além de Ryan, um outro adolescente foi baleado na ação e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não corre risco de vida. Os dois, que não tinham qualquer envolvimento com o crime, estariam na rua na hora do ataque para comprar um cachorro-quente. Não há ainda detalhes que apontem quem eram os alvos dos bandidos que promoveram o ataque. >