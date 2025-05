CRIME

Guerra de facções: ataque a tiros deixa dois mortos e dois feridos no Uruguai

Caso foi registrado na noite de domingo (18)

Um ataque a tiros causou terror no bairro do Uruguai, em Salvador, na noite de domingo (18). De acordo com informações iniciais, o caso é mais um episódio das guerras entre facções. Na ocorrência, dois homens em uma moto chegaram no local, um dos dois desceu e começou a atirar contra um grupo de pessoas, gritando que pertencia a uma facção criminosa. >