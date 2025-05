CASO ENZO

Suspeito de latrocínio de jovem em Camaçari se escondeu em área do BDM

Assaltante foi localizado pela polícia em operação na quinta-feira (15)

Depois de matar Enzo Samuel Saldanha de Oliveira, de 18 anos, durante um assalto em Camaçari, o suspeito, que foi preso pela polícia em operação , fugiu do para uma área da facção do Bonde do Maluco (BDM) na cidade. O assaltante, que não foi identificado, chegou a se esconder em uma área de mata da localidade conhecida como Rabo da Gata, no bairro de Lama Preta, antes de ir vender o celular roubado no latrocínio. >

O suspeito atirou no peito de Enzo no roubo na Avenida Radial C, no centro de Camaçari, antes de fugir em uma bicicleta. A vítima estava indo a uma peça com um amigo quando acabou morta. Segundo familiares, o suspeito pegou o celular do colega e depois abordou Enzo, que se assustou com a ação do criminoso e acabou sendo baleado. >