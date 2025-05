POLÍCIA

Caso Enzo: suspeito de matar jovem com tiro no peito durante roubo em Camaçari é preso

Vítima estava a caminho do teatro quando foi morta por assaltante

Wendel de Novais

Publicado em 16 de maio de 2025 às 07:36

Enzo Samuel Saldanha de Oliveira Crédito: Reprodução

O suspeito de matar o jovem Enzo Samuel Saldanha de Oliveira, de 18 anos, em um crime de latrocínio foi preso nesta quinta-feira (15). O assaltante, que não foi identificado, teria atirado no peito da vítima durante um assalto na Avenida Radial C, no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Após a ação, o suspeito fugiu a bordo de uma bicicleta com o celular da vítima e de outro amigo abordado no assalto. >

Tanto Enzo como o colega estavam a caminho do teatro para assistir uma peça no dia do crime, em 23 de março deste ano. Dois meses depois do latrocínio, o suspeito foi localizado na Rua Guiné, no bairro Lama Preta, por investigadores da 18ª Delegacia Territorial (DT), da Polícia Civil da Bahia (PC). >

Os celulares roubados pelo criminoso foram cruciais no processo de investigação, já que as ações aconteceram por meio do Inquérito Policial e de representações pela quebra de sigilo telefônico e de dados dos IMEIs do aparelho de Enzo que foi subtraído, o que acabou na prisão temporária do suspeito.>

Com o assaltante, foram apreendidos um revólver, munições, dois celulares, carregadores, uma corrente, um relógio, uma maquineta de cartão e documentos diversos. O suspeito, que realizou os exames legais, está custodiado à disposição da Justiça.>

Enzo tinha planos que foram interrompidos pelo crime. "Ele falava para a mãe: 'Se acostume, porque eu vou estudar fora, vou voltar e ser um grande cineasta. Nós não podemos deixar que isso passe impune, porque essa dor que estamos sentindo não desejo para ninguém, essa dor não pode virar comum", lamentou o tio de Enzo, Alan Santiago, em entrevista à TV Bahia na época.>