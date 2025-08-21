Acesse sua conta
Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será

Festa no Pelourinho chega à 10 edição e, neste ano, trouxe nomes como Lilia Schwarcz, Luiz Antônio Simas, Rosane Svartman e Gauz

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:37

Público prestigia bate-papo no palco montado no Largo do Pelourinho
Público prestigia bate-papo no palco montado no Largo do Pelourinho Crédito: Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado

A Fundação Casa de Jorge Amado anunciou nesta quinta-feira (21) a data da próxima Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). A 10ª edição do evento será realizado de 5 a 9 de agosto de 2026.

“Ano que vem será especial. Vamos celebrar a 10ª edição da Flipelô e os 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado. Por isso, resolvemos anunciar a data para que escritores e o público que vêm de outras cidades e estados possam se organizar com tranquilidade, já que a festa integra o calendário nacional de eventos literários”, destaca Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização da Flipelô.

Em 2025, a festa reuniu cerca de 300 mil pessoas, durante os cinco dias, no Centro Histórico de Salvador. “Tivemos um Flipelô solar. O tempo contribuiu e o público veio aproveitar a rica e intensa programação. Desde o primeiro dia, o público foi maior em comparação com a edição anterior. Várias mesas de debates tiveram lotação máxima. Portões de algumas praças foram fechados devido ao número de pessoas permitidas. Ficamos felizes que toda essa movimentação foi para debater livros”, comemora Angela.

Logomarca do evento por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
O escritor Raphael Montes por Guilherme Weber de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Teatro Sesi Pelourinho foi um dos palcos do evento por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Bate-papo na Vila Literária por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Em 2025, foram cerca de 300 mil pessoas, durante os cinco dias de festas, no Centro Histórico de Salvador por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Algumas novidades da edição 2025 serão mantidas, a exemplo de bate-papos no palco principal da festa no Largo do Pelourinho, que recebeu uma aula do professor Luiz Antônio Simas, sobre samba, e também Raphael Montes, que passeou pelos seus principais livros, como Dias perfeitos (2014), que virou série de streaming, e Bom dia, Verônica (2016).

De acordo com a organização, os novos espaços incorporados ao evento, a exemplo da Vale do Dendê e do CRIA, devem permanecer com programação oficial do evento. “A incorporação de espaços que já atuam no Pelourinho ajudam a manter o Centro Histórico vivo e pulsante", comenta Angela.

Outro acerto da curadoria do evento foi a escolha do homenageado, o escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes: “Trouxemos Dias Gomes para o lugar de destaque que ele merece. Apresentamos suas obras e seu legado à geração atual e reavivamos lembranças nas gerações anteriores. Foi uma homenagem linda, justa e merecida”, ressalta Angela.

Por falar em homenagem, a pessoa homenageada em 2026 já está escolhida. Um grande nome da atual literatura brasileira também já foi convidado para a 10ª edição. Essas outras novidades ficam para o próximo capítulo.

