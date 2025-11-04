Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com uma Black Friday por semana, Americanas oferece descontos de até 80% em novembro

Neste ano, há novidades no parcelamento das compras; programa de fidelidade; e ampliação do raio de entregas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:47

Black Friday das Americanas
Black Friday das Americanas Crédito: Reprodução

Ao longo do mês de novembro, as Lojas Americanas terão quatro edições da Black Friday, sendo a primeira nesta sexta-feira (7). A campanha será realizada de 3 de novembro a 4 de dezembro, com ações que mantêm o ritmo do evento por todo o período: “Black Cestas” todos os dias com descontos especiais e quatro sextas-feiras de preços de Black Friday, com até 80% de desconto em uma seleção especial de produtos.

Neste ano, há novidades no parcelamento das compras, que foi ampliado para até 24 vezes sem juros com o cartão "Cliente a", que além das vantagens de parcelamento, oferece benefícios exclusivos em compras; expansão no serviço de entregas de pedidos online, aumentando o raio de 7 km para 10 km, a partir das unidades físicas da marca, além da possibilidade de retirada nas lojas; e o lançamento do Programa de Fidelidade "Cliente a".

Lojas Americanas

Fachada da Lojas Americanas por Bruno Peres/Agência Brasil
Americanas do Center Lapa por Reprodução
Lojas americanas por Gilberto Barbosa
Fachada da Lojas Americanas por Bruno Peres/Agência Brasil
Lojas Americanas por Divulgação
Lojas Americanas vivem crise por Divulgação
1 de 6
Fachada da Lojas Americanas por Bruno Peres/Agência Brasil

Para atender a demanda de promoções, as lojas espalhadas por todo o Brasil têm recebido reforço no estoque dos produtos. "Mais de 30 milhões de caixas com mercadorias estão sendo enviadas às lojas, abastecendo com milhões de produtos as mais de 40 categorias, de bomboniere, higiene pessoal, itens para o lar, brinquedos, vestuário e papelaria, até produtos de maior valor agregado, como eletroportáteis e tecnologia”, explica Luiz Tavares, Vice-presidente de Operações da Americanas.

Além disso, a maior temporada de compras do ano contará com reforço da equipe. Cerca de 5 mil funcionários temporários vão atuar nos oito centros de distribuição e nas 1.500 lojas físicas espalhadas por todos os estados brasileiros.

Tags:

Bahia Desconto Compras Lojas Americanas Black Friday

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada