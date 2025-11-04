CONFIRA NOVIDADES

Com uma Black Friday por semana, Americanas oferece descontos de até 80% em novembro

Neste ano, há novidades no parcelamento das compras; programa de fidelidade; e ampliação do raio de entregas

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:47

Black Friday das Americanas Crédito: Reprodução

Ao longo do mês de novembro, as Lojas Americanas terão quatro edições da Black Friday, sendo a primeira nesta sexta-feira (7). A campanha será realizada de 3 de novembro a 4 de dezembro, com ações que mantêm o ritmo do evento por todo o período: “Black Cestas” todos os dias com descontos especiais e quatro sextas-feiras de preços de Black Friday, com até 80% de desconto em uma seleção especial de produtos.

Neste ano, há novidades no parcelamento das compras, que foi ampliado para até 24 vezes sem juros com o cartão "Cliente a", que além das vantagens de parcelamento, oferece benefícios exclusivos em compras; expansão no serviço de entregas de pedidos online, aumentando o raio de 7 km para 10 km, a partir das unidades físicas da marca, além da possibilidade de retirada nas lojas; e o lançamento do Programa de Fidelidade "Cliente a".

Para atender a demanda de promoções, as lojas espalhadas por todo o Brasil têm recebido reforço no estoque dos produtos. "Mais de 30 milhões de caixas com mercadorias estão sendo enviadas às lojas, abastecendo com milhões de produtos as mais de 40 categorias, de bomboniere, higiene pessoal, itens para o lar, brinquedos, vestuário e papelaria, até produtos de maior valor agregado, como eletroportáteis e tecnologia”, explica Luiz Tavares, Vice-presidente de Operações da Americanas.