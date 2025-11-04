Acesse sua conta
Técnico que resetava celulares roubados para revenda é preso na Operação Mão Leve

Ao menos 67 aparelhos foram apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:21

Um homem foi preso nesta terça-feira (4), suspeito de integrar um esquema de roubo e revenda de celulares com atuação na Bahia e em Pernambuco. Ele é apontado pela Polícia Civil como o técnico responsável pelo desbloqueio dos telefones. O suspeito foi localizado no município pernambucano de Petrolina, onde reside e mantém um estabelecimento comercial.

As investigações da Operação Mão Leve apuram roubos durante grandes eventos na região e tiveram início no “Forró do Vaqueiro”, em Sobradinho, no Vale São-Franciscano da Bahia, ocasião em que diversos furtos foram registrados.

O preso nesta terça-feira é apontado como responsável pelos procedimentos de desbloqueio (“reset”) e revenda dos aparelhos furtados, atuando como receptador dentro da estrutura criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidos aproximadamente 67 aparelhos celulares, além de computadores e notebooks, que serão periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para verificar a origem dos dispositivos e identificar eventuais vítimas.

A ação contou com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI-Norte) e da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).

Bahia Polícia Pernambuco

