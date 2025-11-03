MOBILIDADE

Salvador ganha nova linha de ônibus; rota entra em funcionamento nesta terça

Roteiro vai operar em três horários, durante a noite

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:44

Ônibus de Salvador Crédito: Divulgação Secom PMS

A partir desta terça-feira (4), começa a circular em Salvador uma nova linha de ônibus. A rota será implementada para melhorar a mobilidade da comunidade do Instituto Federal da Bahia (Ifba), campus Salvador, ligando o Barbalho à Lapa. O novo serviço funcionará em três horários noturnos.

A linha será identificada como 0152-01 – Barbalho – Lapa/Garcia. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o itinerário será operado com micro-ônibus e passará em frente ao Ifba, no sentido Lapa, ampliando o atendimento a estudantes, professores e servidores que utilizam o transporte público na região.



