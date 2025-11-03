Capivara com ferimentos é resgatada na zona rural de cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:25
Uma capivara foi resgatada por agentes da Guarda Municipal (GM) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O animal foi encontrado com ferimentos nesta segunda-feira (3), nas proximidades da Fazenda Paixão, no bairro Lagoa das Flores.
De acordo com o Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama), equipe responsável pelo resgate, a capivara é adulta e pesa cerca de 40 quilos. Além de apresentar escoriações por todo o corpo, que deixaram grandes áreas sem pelo, o animal também demonstrou dificuldade de locomoção e sinais de estresse após avaliação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).
A capivara recebeu atendimento e medicação, além de alimentação e hidratação, e foi alojada e mantida em observação.
“É importante não perder o animal do campo de visão e manter distância para não provocar acidentes. Liguem imediatamente para que a Guarda Municipal, por meio do Grupo Gama, possa fazer a captura com segurança para o animal e para a população”, orientou o comandante da Guarda Municipal, Cristóvão Lemos.
Desde o início das atividades do serviço, em 2022, mais de 2.200 animais já foram capturados, resgatados ou apreendidos, entre eles abelhas, pássaros, cobras, raposas, tamanduás e outros.