MEIO AMBIENTE

Capivara com ferimentos é resgatada na zona rural de cidade baiana

Animal passou por cuidados e está em observação

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:25

Capivara foi resgatada pelo Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama), que integra a Guarda Municipal (GM) de Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma capivara foi resgatada por agentes da Guarda Municipal (GM) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O animal foi encontrado com ferimentos nesta segunda-feira (3), nas proximidades da Fazenda Paixão, no bairro Lagoa das Flores.

De acordo com o Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama), equipe responsável pelo resgate, a capivara é adulta e pesa cerca de 40 quilos. Além de apresentar escoriações por todo o corpo, que deixaram grandes áreas sem pelo, o animal também demonstrou dificuldade de locomoção e sinais de estresse após avaliação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

A capivara recebeu atendimento e medicação, além de alimentação e hidratação, e foi alojada e mantida em observação.

“É importante não perder o animal do campo de visão e manter distância para não provocar acidentes. Liguem imediatamente para que a Guarda Municipal, por meio do Grupo Gama, possa fazer a captura com segurança para o animal e para a população”, orientou o comandante da Guarda Municipal, Cristóvão Lemos.