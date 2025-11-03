RANKING

Com 13 °C, cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Lençóis foi o município com a menor temperatura nesta segunda-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 21:51

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Os termômetros marcaram 13,8 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados nesta segunda-feira (3). Na lista, as oito cidades mais frias estão na Bahia.

A segunda cidade mais fria é Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com registros em dois pontos distintos: um com 14,7 °C e outro com 15,6 °C. Em terceiro lugar aparece Morro do Chapéu, também na Chapada Diamantina, com 15,7 °C.

Na 4ª posição do ranking nordestino está Belmonte, no sul do estado, com temperatura de 16,7 °C. Em Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, os termômetros marcaram 17,1 °C, deixando a cidade na 5ª posição. Senhor do Bonfim, no centro-norte, também registrou 17,1 °C.

Na sequência aparecem Ribeira do Amparo e Delfino, com 17,5 °C e 17,6 °C, respectivamente.