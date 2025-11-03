AÇÃO

SAC Móvel emite nova Carteira de Identidade de graça; saiba onde

Serviço será ofertado até a próxima sexta-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:36

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29) Crédito: Divulgação

Durante esta semana, o pátio externo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador vai receber a próxima ação do SAC Móvel. O atendimento é voltado para povos indígenas participantes do Acampamento Terra Livre (ATL) que desejam emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço funciona até a próxima sexta-feira (7), de 7h30 às 17h, por ordem de chegada.

Além da CIN, os serviços disponíveis no SAC Móvel são: Antecedentes Criminais, orientações da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Ao todo, a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) disponibilizou 950 senhas para atender indígenas em 50 municípios baianos.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.

A CIN também possui uma versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, validade de 5 anos; de 12 a 60 anos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Primeiro dia da ação