NEGOCIAÇÃO

Líder em inadimplência no Nordeste, Bahia terá novo Feirão Serasa Limpa Nome com ofertas de até 99%

Negociação pode ser feita por aplicativo ou presencialmente, em agências dos Correios

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:00

Feirão Limpa Nome dá descontos altos para soteropolitanos Crédito: Marina Silva / CORREIO

A Bahia lidera o ranking de inadimplência no Nordeste e já acumula cerca de 4,9 milhões de consumidores endividados. Apenas em Salvador, 1,2 milhão de pessoas estão com o nome sujo na praça. O alto índice resulta de uma combinação de fatores, como desemprego e aumento do custo de vida em períodos de alta da inflação. No entanto, segundo especialistas, a falta de educação financeira é um dos principais motivos que impedem os baianos de manterem as contas em dia. Para auxiliar na renegociação de dívidas, a Serasa realiza, a partir desta segunda-feira (3), o Feirão Limpa Nome, com ofertas que podem chegar a até 99% de desconto.

A iniciativa contará com a presença da educadora financeira Amanda Castro, nos dois primeiros dias do evento, para auxiliar os consumidores com dúvidas sobre os procedimentos de negociação. Ela estará na agência central dos Correios, no bairro do Comércio, em Salvador, orientando e prestando apoio em relação à educação financeira, para que as dívidas possam ser quitadas.

Segundo Castro, um dos fatores que mais impulsionam o endividamento é a ausência de controle orçamentário básico. Ela explica que desconhecer os gastos básicos cotidianos leva muitas pessoas a recorrer constantemente a crédito, o que pode resultar em perda de controle financeiro e endividamento.

“Muitas vezes, as pessoas recorrem a todas as linhas de crédito como empréstimo, cartão de crédito, e começam a contabilizar isso como renda extra, e não como despesa”, afirma. “Elas percebem que já estão endividadas, mas não sabem como sair dessa situação. É aí que a Serasa entra, para ajudar a população a sair da inadimplência”, acrescenta.

Embora seja possível renegociar dívidas ao longo do ano, é durante o Feirão que os maiores descontos são oferecidos. “Durante o Feirão, os descontos chegam a até 99%, enquanto no restante do ano ficam em torno de 90%. As pessoas podem aproveitar este momento para negociar pelo aplicativo ou presencialmente, em qualquer agência dos Correios”, explica Amanda.



Todas as sete mil agências dos Correios no país estão aptas a atender pessoas que desejam quitar suas dívidas. Até 30 de novembro, mais de 1,6 mil empresas parceiras participarão da ação com ofertas especiais de negociação. Para o atendimento, é necessário apresentar um documento oficial com foto.