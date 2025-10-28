Acesse sua conta
Buffet clandestino é fechado após Vigilância encontrar baratas e alimentos vencidos

Serviço funcionava de forma irregular desde 2023

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:41

Buffet foi interditado Crédito: Reprodução

Um buffet clandestino foi interditado após a Vigilância Sanitária de Goiânia encontrar um ambiente insalubre, com baratas, outros insetos e produtos sem identificação ou prazo de validade. O serviço funcionava de forma irregular no Setor Aeroporto, na capital de Goiás.

Segundo informações da Central Geral de Flagrantes de Goiânia (1ª DRP), que atuou em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, o espaço operava sem alvará sanitário e sem autorização dos órgãos competentes, produzindo e comercializando alimentos em larga escala desde setembro de 2023.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram um ambiente sujo e insalubre, com a presença de insetos e telas de proteção rasgadas. Os equipamentos estavam enferrujados e sem sinais de manutenção recorrente, e a fiação elétrica estava exposta, representando risco de incêndio. Os alimentos encontrados estavam congelados, sem identificação e sem data de validade.

De acordo com as autoridades, a manipulação dos produtos era realizada em condições precárias de higiene, sem qualquer garantia de segurança alimentar.

O responsável pelo local foi conduzido à Central Geral de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268 do Código Penal, cujo objetivo é impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas.

