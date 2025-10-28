Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:41
Um buffet clandestino foi interditado após a Vigilância Sanitária de Goiânia encontrar um ambiente insalubre, com baratas, outros insetos e produtos sem identificação ou prazo de validade. O serviço funcionava de forma irregular no Setor Aeroporto, na capital de Goiás.
Segundo informações da Central Geral de Flagrantes de Goiânia (1ª DRP), que atuou em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, o espaço operava sem alvará sanitário e sem autorização dos órgãos competentes, produzindo e comercializando alimentos em larga escala desde setembro de 2023.
Buffet clandestino foi fechado por irregularidades
Durante a fiscalização, os agentes encontraram um ambiente sujo e insalubre, com a presença de insetos e telas de proteção rasgadas. Os equipamentos estavam enferrujados e sem sinais de manutenção recorrente, e a fiação elétrica estava exposta, representando risco de incêndio. Os alimentos encontrados estavam congelados, sem identificação e sem data de validade.
De acordo com as autoridades, a manipulação dos produtos era realizada em condições precárias de higiene, sem qualquer garantia de segurança alimentar.
O responsável pelo local foi conduzido à Central Geral de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268 do Código Penal, cujo objetivo é impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas.