Marca de pó de café é proibida pela Anvisa e terá todos os lotes recolhidos

Produto contém extrato de cogumelo que ainda não possui avaliação para alimentação, segundo a Agência

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:06

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta terça-feira (28), a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo de um pó para o preparo de café. De acordo com o órgão regulador, o produto apresenta irregularidades em sua composição e divulgação.

O item vetado pela Anvisa é o Pó para Preparo de Café “Fellow Criativo”, da marca Cafellow, comercializado pela empresa TMP Comércio de Bebidas Ltda.

Segundo a agência, a composição do produto contém uma substância cuja segurança não foi avaliada para uso em alimentos: o extrato do cogumelo Agaricus bisporus. Além disso, a Anvisa identificou que a propaganda do produto alegava que ele seria capaz de “controlar a insulina e diminuir o colesterol”, o que não possui comprovação.

Nas redes sociais, a representante da marca comentou a notificação. Ela afirmou que o uso dos cogumelos em produtos alimentícios ainda é uma prática nova em todo o país e alegou transparência e qualidade do produto. Segundo a administradora, o produto é seguro para uso em alimentos, que seria o Earthlight Vitamin D2 SC 5, mas o termo utilizado nos rótulos do produto, "extrato de cogumelo agáricos bisporos", causou divergência com a substância que já é aceita pela regulação. "Desde o desenvolvimento da fórmula a gente buscou se respaldar, buscamos uma engenheira de alimentos para ajudar a agente nessa parte regulatória e fazer tudo da maneira mais correta possível", declarou.

Todos os lotes do pó de café deverão ser recolhidos.

Outros produtos proibidos

Além do pó de café, o Detergente Enzimático Protedex (embalagem de 5 L) e o Álcool 70° INPM Protedex (lote de 01/08/2025), da empresa Bernieri & Cia Ltda. - ME, também foram vetados e devem ser recolhidos, pois o fabricante descumpriu o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes.

A Fibra Capilar Pansly foi mais um dos produtos proibidos pela Anvisa. A proibição ocorreu porque a fibra é produzida por uma empresa desconhecida e estava sendo divulgada e vendida sem registro no órgão.

