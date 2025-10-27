Fábrica clandestina que produzia bebidas alcóolicas falsificadas é fechada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:18
Uma fábrica clandestina de bebidas foi fechada após a polícia encontrar produtos adulterados em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. As bebidas eram preparadas em um tanque plástico, na área de serviço de uma residência, e o grupo responsável também é investigado por receptação de celulares.
Fábrica clandestina de bebidas foi fechada
O local é alvo de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de acordo com informações do portal R7. No imóvel utilizado pelo grupo, foram encontrados um tanque plástico usado na produção das bebidas, dez celulares roubados, garrafas vazias com identificações de marcas conhecidas no mercado, produtos a serem utilizados no processo de falsificação, como rótulos e lacres, além de líquidos e substâncias tóxicas.
O dono do imóvel foi preso por falsificação de produtos destinados ao consumo humano e por receptação.