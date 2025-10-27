CONSUMO

Fábrica clandestina que produzia bebidas alcóolicas falsificadas é fechada

Grupo também é investigado por receptação de celulares

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:18

Casa era utilizada como fábrica clandestina para produção de bebidas alcóolicas Crédito: Reprodução/TV Record

Uma fábrica clandestina de bebidas foi fechada após a polícia encontrar produtos adulterados em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. As bebidas eram preparadas em um tanque plástico, na área de serviço de uma residência, e o grupo responsável também é investigado por receptação de celulares.

O local é alvo de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de acordo com informações do portal R7. No imóvel utilizado pelo grupo, foram encontrados um tanque plástico usado na produção das bebidas, dez celulares roubados, garrafas vazias com identificações de marcas conhecidas no mercado, produtos a serem utilizados no processo de falsificação, como rótulos e lacres, além de líquidos e substâncias tóxicas.