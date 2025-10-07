Acesse sua conta
Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Operação está no segundo dia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:23

Bebias apreendidas
Bebidas apreendidas Crédito: Divulgação

A Operação Bebidas Etílicas chega ao segundo dia com cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas na cidade de Salvador. Nesta terça-feira (7), equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) estiveram em três estabelecimentos realizando apreensões de bebidas impróprias para o consumo. 

O primeiro local fiscalizado é um galpão no Parque Bela Vista, onde foram encontradas mais de 200 garrafas e latas de bebidas fora da validade. O empreendimento atua na  entrega de bebidas em domicílio. 

Bebidas apreendidas

Já no bairro de Brotas, na Ladeira da Cruz da Redenção, um ponto comercial, que também atua com entregas de bebidas, onde foram encontradas 183 bebidas vencidas. 

Já na Pituba, foi vistoriado um estabelecimento destinado ao abastecimento de grandes eventos. O local possuía 272 bebidas sem origem, lacre, rótulo e determinação de validade. O Ministério da Agricultura e Pecuária reteve 271 garrafas lacradas sob custódia do proprietário.

Em todos os caso, amostras foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. O Procon autuou os locais um inquérito policial instaurado pela Decon para apurar as responsabilidades do caso. Os proprietários dos depósitos no Parque Bela Vista e na Pituba foram intimados para prestar depoimento.

Tags:

Salvador Procon

