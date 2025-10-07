PROCON

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Operação está no segundo dia

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:23

Bebidas apreendidas Crédito: Divulgação

A Operação Bebidas Etílicas chega ao segundo dia com cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas na cidade de Salvador. Nesta terça-feira (7), equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) estiveram em três estabelecimentos realizando apreensões de bebidas impróprias para o consumo.

O primeiro local fiscalizado é um galpão no Parque Bela Vista, onde foram encontradas mais de 200 garrafas e latas de bebidas fora da validade. O empreendimento atua na entrega de bebidas em domicílio.

Já no bairro de Brotas, na Ladeira da Cruz da Redenção, um ponto comercial, que também atua com entregas de bebidas, onde foram encontradas 183 bebidas vencidas.

Já na Pituba, foi vistoriado um estabelecimento destinado ao abastecimento de grandes eventos. O local possuía 272 bebidas sem origem, lacre, rótulo e determinação de validade. O Ministério da Agricultura e Pecuária reteve 271 garrafas lacradas sob custódia do proprietário.