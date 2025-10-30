Acesse sua conta
Secretaria cria nova linha experimental para testar ônibus elétrico em Salvador; saiba mais

Rota passará por pontos turísticos da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 22:40

Ônibus elétrico em Salvador
Ônibus elétrico em Salvador Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (31), começa a circular em Salvador a linha experimental E012 - Praça da Sé - Campo Grande, que utilizará ônibus 100% elétrico, ligando os dois pontos do Centro da capital baiana. A iniciativa será lançada às 9h.

A linha E012 terá ponto final na Rua das Vassouras. De lá, passará pela Praça da Sé, onde será instalado um ponto de ônibus provisório, Rua da Ajuda, Carlos Gomes, até o Largo do Campo Grande, retornando pela Avenida Sete de Setembro e Rua Chile. A linha vai circular das 7h às 20h em dias úteis e das 7h às 13h aos sábados, sem operação aos domingos.

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

Será cobrada a mesma tarifa já aplicada na cidade, de R$ 5,60, e somente será aceito pagamento com bilhete eletrônico. Uma equipe da Integra estará no local para que os usuários que não possuem cartão possam adquiri-lo antes de utilizar a linha.

A linha será operada por um ônibus elétrico de 9 metros, equipado com ar-condicionado elétrico, vidros com proteção UV e portas USB posicionadas nos balaústres e bancos.

Além disso, o veículo conta com piso totalmente baixo e um sistema de ajoelhamento que permite ao ônibus "deitar" para o lado da porta, facilitando o embarque e desembarque de passageiros, principalmente aqueles com mobilidade reduzida, idosos e pais com carrinhos de bebê.

Os testes da Secretaria de Mobilidade (Semob) serão realizados pelo período de 30 dias e fazem parte de um projeto do Fórum Baiano dos Secretários de Mobilidade. A iniciativa oferece a diversas cidades baianas a possibilidade de testar veículos elétricos em diferentes condições de tráfego e relevo. Além de Salvador, outras cidades contempladas são Jequié, Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães, Camaçari e Feira de Santana.

A ideia é avaliar o desempenho da linha na região para futuramente torná-la uma opção de transporte permanente. De acordo com o secretário, além de se tornar mais uma opção para quem circula pela região, a iniciativa também pode fortalecer o turismo. O período de testes foi escolhido por se tratar do início da temporada de cruzeiros e pela proximidade com as festas de final de ano.

“A linha também reforça o conjunto de ações voltadas à valorização do Centro Histórico, que vem sendo realizado pela Prefeitura e inclui a requalificação do Elevador Lacerda, do Plano Inclinado Gonçalves, da Praça Maria Felipa no Mercado Modelo, da Casa da Música e de outros centros culturais e espaços públicos”, pontuou Pablo Souza.

