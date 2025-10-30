CURAÇÁ

PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia

Policial não foi atingido pelos disparos

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 22:16

Carro ficou com as marcas dos tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um policial militar foi alvo de um ataque a tiros na cidade de Curaçá, no Vale São-Franciscano da Bahia. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (29), na Rua José Amâncio Filho, na zona rural do município. O agente não foi atingido pelos disparos.



Segundo informações da Polícia Militar, o PM conduzia um carro quando homens armados abriram fogo contra o veículo. Uma equipe da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local para averiguar a denúncia e constatou o fato.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5