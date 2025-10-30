Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia

Policial não foi atingido pelos disparos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 22:16

Carro ficou com as marcas dos tiros
Carro ficou com as marcas dos tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um policial militar foi alvo de um ataque a tiros na cidade de Curaçá, no Vale São-Franciscano da Bahia. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (29), na Rua José Amâncio Filho, na zona rural do município. O agente não foi atingido pelos disparos.

Segundo informações da Polícia Militar, o PM conduzia um carro quando homens armados abriram fogo contra o veículo. Uma equipe da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local para averiguar a denúncia e constatou o fato.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Rondas foram realizadas, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Curaçá, que agora investiga para identificar os autores e a motivação do crime.

Leia mais

Imagem - Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

Imagem - Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia

Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia

Imagem - Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Tags:

Bahia Pm Polícia Militar

Mais recentes

Imagem - Secretaria cria nova linha experimental para testar ônibus elétrico em Salvador; saiba mais

Secretaria cria nova linha experimental para testar ônibus elétrico em Salvador; saiba mais
Imagem - Presidente do TRE-BA diz que fake news preocupam Justiça Eleitoral

Presidente do TRE-BA diz que fake news preocupam Justiça Eleitoral
Imagem - Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada