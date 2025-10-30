Acesse sua conta
Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

Cancelamento ocorre por falta de atualização no CadÚnico ou porque as famílias deixaram de atender aos critérios do programa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:46

Conta de energia
Conta de energia Crédito: Divulgação

Ao final do ciclo de cobrança de outubro, mais de 144 mil famílias baianas vão deixar de receber o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O cancelamento ocorre devido à falta de atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou porque as famílias não atendem mais aos critérios exigidos pelo programa.

De acordo com a Neoenergia Coelba, os consumidores que perderem o benefício poderão retornar ao programa caso voltem a atender aos critérios estabelecidos. Os dados cadastrais devem ser atualizados nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a cada dois anos, e o desenquadramento por renda torna a família inapta a receber o benefício.

Têm direito à Tarifa Social as famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, incluindo indígenas e quilombolas; as famílias de baixa renda que tenham idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); e aquelas cadastradas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que possuam membro com doença ou condição de saúde que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos essenciais à vida.

A retirada dos benefícios segue as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Desde julho de 2025, as regras da Tarifa Social garantem 100% de desconto nos primeiros 80 kWh/mês consumidos por famílias classificadas como de baixa renda. Caso o consumo ultrapasse 80 kWh, o valor excedente é cobrado normalmente.

Bahia Energia Elétrica Tarifa de Energia

