BENEFÍCIO

Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

Cancelamento ocorre por falta de atualização no CadÚnico ou porque as famílias deixaram de atender aos critérios do programa

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:46

Conta de energia Crédito: Divulgação

Ao final do ciclo de cobrança de outubro, mais de 144 mil famílias baianas vão deixar de receber o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O cancelamento ocorre devido à falta de atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou porque as famílias não atendem mais aos critérios exigidos pelo programa.

De acordo com a Neoenergia Coelba, os consumidores que perderem o benefício poderão retornar ao programa caso voltem a atender aos critérios estabelecidos. Os dados cadastrais devem ser atualizados nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a cada dois anos, e o desenquadramento por renda torna a família inapta a receber o benefício.

Têm direito à Tarifa Social as famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, incluindo indígenas e quilombolas; as famílias de baixa renda que tenham idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); e aquelas cadastradas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que possuam membro com doença ou condição de saúde que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos essenciais à vida.

A retirada dos benefícios segue as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).