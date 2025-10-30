ACIDENTE

Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia

Condutor do veículo fugiu do local após o acidente

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:59

Acidente causou a morte de Elizete Alaíde Souza, de 54 anos, em Miguel Calmon Crédito: Reprodução/Redes sociais/ Calmon Notícias

Uma mulher de 54 anos morreu após ser atingida por um ônibus escolar desgovernado em Miguel Calmon, no interior da Bahia. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (30), no centro da cidade. Outras duas pessoas ficaram feridas.



A colisão aconteceu depois que o motorista do veículo perdeu o controle da direção e avançou contra um trailer. Elizete Alaíde Souza foi atingida e morreu no local. Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, também foram atingidas e socorridas para o Hospital Português.

Segundo a Polícia Civil, o veículo ainda colidiu com uma motocicleta e três automóveis, que ficaram danificados. O condutor do ônibus fugiu do local após o acidente.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Miguel Calmon lamentou a morte de Elizete e informou que, apesar de ter sido identificado como ônibus escolar, o veículo não faz parte da frota oficial, nem realiza transporte escolar ou quaisquer atividades ligadas à gestão municipal.

"A Prefeitura informa ainda que prestou total apoio na ocorrência, mobilizando a Guarda Municipal, a Secretaria de Transporte e a Secretaria Municipal de Saúde, que atuaram prontamente no atendimento às vítimas e no suporte às equipes envolvidas", informou a administração em nota. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado para atender a ocorrência.