Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Presidente do TRE-BA diz que fake news preocupam Justiça Eleitoral

Abelardo da Matta participou do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE) aconteceu nesta quinta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:50

Encontro Nacional do COPEJE começou nesta quinta-feira (30)
Encontro Nacional do COPEJE começou nesta quinta-feira (30) Crédito: Diga Aí Produtora

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo da Matta, afirmou nesta quarta-feira (30) que a disseminação de fake news preocupa a Justiça Eleitoral em relação ao pleito do próximo ano.

"Mas existe um trabalho muito sério, muito seguro por parte do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, está muito preocupada com essa questão de fake news. Está investindo muito na segurança, nessa filtragem de informações errôneas que são passadas para o eleitor, e existe um trabalho por parte do TRE também nesse combate. Lógico que hoje a inteligência artificial está sendo utilizada para o mal e nós vamos buscar que a inteligência artificial seja usada para o bem", afirmou, em entrevista à impresa, durante o Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE).

Entre ontem e hoje, Salvador sedia o encontro. Entre os temas da noite de abertura, que aconteceu no Restaurante Amado, estiveram a participação feminina no meio jurídico e as inquietações em relação ao próximo período eleitoral.

Segundo Abelardo da Matta, as principais preocupações são garantir um pleito acessível para todos os eleitores e que estes regularizem seus títulos a tempo. “Em maio, teremos o fim do cadastro eleitoral e eu não quero passar o dissabor de ter a noção de que inúmeros eleitores não tiveram condições de exercer seu dever cívico de votar”, disse.

Leia mais

Imagem - Flávio Dino afirma que STF não legitima 'vale-tudo com corpos estendidos'

Flávio Dino afirma que STF não legitima 'vale-tudo com corpos estendidos'

Imagem - Estado da Bahia pode ser obrigado a garantir reparação a famílias de vítimas de ações policiais

Estado da Bahia pode ser obrigado a garantir reparação a famílias de vítimas de ações policiais

Imagem - Buracos, lama e horas de atraso: o drama dos motoristas após interdição de ponte na BR-101

Buracos, lama e horas de atraso: o drama dos motoristas após interdição de ponte na BR-101

A abertura do evento reuniu nomes como as ministras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, Edilene Lôbo e Vera Lúcia Santana Araújo, além do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias também estava previsto na abertura, mas não participou e foi representado por Paulo Mendes, seu adjunto.

Além da mesa de abertura, a noite contou com a cerimônia de outorga da Medalha de Alta Distinção Ministro Célio Silva, a comenda mais alta do COPEJE. A honraria foi destinada ao desembargador Abelardo da Matta.

Mais recentes

Imagem - Secretaria cria nova linha experimental para testar ônibus elétrico em Salvador; saiba mais

Secretaria cria nova linha experimental para testar ônibus elétrico em Salvador; saiba mais
Imagem - PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia

PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia
Imagem - Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

Mais de 144 mil famílias na Bahia podem perder a Tarifa Social de Energia; veja como evitar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada