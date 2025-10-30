JUSTIÇA

Presidente do TRE-BA diz que fake news preocupam Justiça Eleitoral

Abelardo da Matta participou do Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE) aconteceu nesta quinta-feira (30)

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:50

Encontro Nacional do COPEJE começou nesta quinta-feira (30) Crédito: Diga Aí Produtora

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo da Matta, afirmou nesta quarta-feira (30) que a disseminação de fake news preocupa a Justiça Eleitoral em relação ao pleito do próximo ano.

"Mas existe um trabalho muito sério, muito seguro por parte do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, está muito preocupada com essa questão de fake news. Está investindo muito na segurança, nessa filtragem de informações errôneas que são passadas para o eleitor, e existe um trabalho por parte do TRE também nesse combate. Lógico que hoje a inteligência artificial está sendo utilizada para o mal e nós vamos buscar que a inteligência artificial seja usada para o bem", afirmou, em entrevista à impresa, durante o Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE).

Entre ontem e hoje, Salvador sedia o encontro. Entre os temas da noite de abertura, que aconteceu no Restaurante Amado, estiveram a participação feminina no meio jurídico e as inquietações em relação ao próximo período eleitoral.

Segundo Abelardo da Matta, as principais preocupações são garantir um pleito acessível para todos os eleitores e que estes regularizem seus títulos a tempo. “Em maio, teremos o fim do cadastro eleitoral e eu não quero passar o dissabor de ter a noção de que inúmeros eleitores não tiveram condições de exercer seu dever cívico de votar”, disse.

A abertura do evento reuniu nomes como as ministras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, Edilene Lôbo e Vera Lúcia Santana Araújo, além do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias também estava previsto na abertura, mas não participou e foi representado por Paulo Mendes, seu adjunto.