Morre, aos 90 anos, o político baiano Raul Ferraz

Ferraz foi vereador e prefeito de Vitória da Conquista, além de deputado federal

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 23:05

Raul Ferraz

Faleceu nesta quarta-feira (29), aos 90 anos, o político baiano Raul Ferraz. Durante sua trajetória, Ferraz foi prefeito e vereador de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, além de ter exercido mandato como deputado federal. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Nascido em Vitória da Conquista em 13 de outubro de 1935, Raul formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) em 1962 e ingressou na política no ano seguinte. Entre 1963 e 1967, teve seu primeiro mandato como vereador do município, pelo Partido Social Democrático (PSD). De 1977 a 1983, pelo então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), hoje MDB, foi chefe do Executivo municipal, em um período marcado por forte crescimento populacional e urbanização desordenada, conforme descreveu em vida.

“Tivemos que lidar com a ausência de infraestrutura básica em muitos bairros, a precariedade nos serviços de água, esgoto e transporte, além da falta de moradias dignas para boa parte da população”, relembrou durante uma visita à Câmara Municipal de Vitória da Conquista, em abril deste ano.

Entre 1983 e 1987, Ferraz foi deputado federal, também pelo MDB. De 1987 a 1991, exerceu mandato como deputado federal constituinte pelo mesmo partido. Nesse período, apresentou o projeto de lei que mais tarde originou o Estatuto da Cidade — marco legal fundamental para a política urbana no Brasil, sancionado em 2001.

Raul Ferraz é também autor dos livros "O Brasil que eu quis criar na Constituinte", "O Prado e o Descobrimento do Brasil" e "O Brasil não precisa de estados - A Revolução dos Prefeitos".