Notificações por trânsito de motos em passarelas aumentam 200% em Salvador; multa chega a R$ 800

Elaine Sanoli
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:15
Em apenas um dia, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou ao menos 22 notificações por trânsito irregular sobre passarelas. Desde 1º de janeiro, já foram contabilizadas 57 notificações, número superior às 19 infrações flagradas em todo o ano de 2024. O total representa um aumento de 200% nas ocorrências.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo sobre passarelas é classificado como infração de natureza gravíssima. O motociclista está sujeito a multa de R$ 880,41 e à perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Na operação mais recente, realizada nesta terça-feira (28) na passarela que liga os bairros da Paz e Mussurunga, foram feitas 32 abordagens a motociclistas. Na ocasião, 22 condutores foram notificados por trânsito irregular sobre a passarela. Outras 16 notificações foram registradas por diversas infrações, e nove motocicletas precisaram ser recolhidas ao pátio da Transalvador.
A fiscalização é fruto de uma parceria entre a Transalvador, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar. A ação é realizada tanto presencialmente por agentes quanto por meio de câmeras de videomonitoramento do Núcleo de Operação Assistida da Transalvador. Na capital baiana, as passarelas da Avenida Paralela concentram o maior número de ocorrências. Por ser uma via extensa e de grande fluxo, a região tem recebido reforço na fiscalização e em ações integradas de monitoramento.