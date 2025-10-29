INFRAÇÃO

Notificações por trânsito de motos em passarelas aumentam 200% em Salvador; multa chega a R$ 800

Ao longo de 2025, já foram contabilizadas 57 notificações

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:15

Transitar com o veículo sobre passarelas é classificado como infração gravíssima Crédito: Divulgação

Em apenas um dia, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou ao menos 22 notificações por trânsito irregular sobre passarelas. Desde 1º de janeiro, já foram contabilizadas 57 notificações, número superior às 19 infrações flagradas em todo o ano de 2024. O total representa um aumento de 200% nas ocorrências.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo sobre passarelas é classificado como infração de natureza gravíssima. O motociclista está sujeito a multa de R$ 880,41 e à perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na operação mais recente, realizada nesta terça-feira (28) na passarela que liga os bairros da Paz e Mussurunga, foram feitas 32 abordagens a motociclistas. Na ocasião, 22 condutores foram notificados por trânsito irregular sobre a passarela. Outras 16 notificações foram registradas por diversas infrações, e nove motocicletas precisaram ser recolhidas ao pátio da Transalvador.