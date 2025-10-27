FRIO DEMAIS

Cidade baiana volta a liderar ranking como a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura nesta segunda-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 23:45

Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

A “Suíça Baiana”, forma como é conhecida a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, o município atingiu 14,4 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitidos às 9h nesta segunda-feira (27), em que foram avaliadas as últimas 24 horas anteriores.

A segunda cidade baiana mais fria, Irecê, no centro-norte do estado, aparece na 5ª posição do ranking nordestino, com temperatura de 17,4 °C. Já Belmonte, localizada no sul baiano, ocupa a 6ª posição, com 17,6 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 4

Durante o fim de semana, a “Suíça Baiana” também registrou frio. Entre o sábado (25) e o domingo (26), o menor valor foi de 17,1 °C, colocando a cidade em terceiro lugar no ranking. Já entre a sexta-feira (24) e o sábado (25), o registro com menor temperatura foi de 15,7 °C, marca que deixou Vitória da Conquista novamente em primeiro lugar na lista das cidades mais frias do Nordeste. Na última terça-feira (21), Vitória da Conquista chegou a atingir uma temperatura ainda mais baixa. Na ocasião, os termômetros apontaram 12,7 °C.

Frio de congelar

O frio é um velho conhecido dos conquistenses, e a cidade já ganhou fama de ser a “Suíça Baiana”. Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu 6,5 °C, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

No último inverno, até tarefas simples, como lavar pratos, se tornaram um verdadeiro desafio — mas nada melhor que um obstáculo para estimular a criatividade dos moradores da “Suíça Baiana”. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, um conquistense mostrou a ‘gambiarra’ criada na pia da cozinha para conseguir lavar a louça com água quente.

Vídeo mostra um chuveiro adaptado no lugar da torneira Crédito: Reprodução/Band Bahia