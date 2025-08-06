AMPLITUDE TÉRMICA

Cidade baiana vive 'montanha-russa' térmica e aparece em ranking de calor e frio no mesmo dia

Município do extremo oeste registrou uma variação entre 13,1°C e 34,1°C

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:45

Barreiras Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Barreiras

O município de Barreiras, no extremo oeste baiano, registrou uma marca curiosa. No mesmo dia, a cidade figurou na quarta posição em duas listas opostas: a das cidades baianas com as menores temperaturas do estado e também a das cidades com as maiores temperaturas. Ao longo do dia, os termômetros marcaram 13,1°C e 34,1°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) referentes à terça-feira (5). Especialistas explicam que a variação é característica da região durante o inverno.

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, as temperaturas mais altas são registradas durante a tarde, enquanto as mais baixas são registradas entre a madrugada e a manhã. Outra característica é a ausência de chuvas, que se restringem ao litoral do estado durante o intervalo de tempo entre junho e setembro.

"Com essa condição de dias mais claros, há uma quantidade de radiação maior que chega ao solo durante o dia, fazendo com que ele se aqueça e, consequentemente, o ar em contato com esse solo as temperaturas se elevam. Durante a noite, há uma perda radiativa de onda longa, muito rápida também porque o céu está claro", afirma a especialista.

Ela pontua que o céu claro propicia tanto o aumento da radiação de dia quanto a sua diminuição brusca à noite, gerando uma grande amplitude térmica, isto é, uma distância significativa entre as temperaturas mínimas e máximas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur) lembra que o clima de Barreiras é predominantemente sub-úmido a seco. Na cidade, as chuvas estão presentes apenas de outubro a abril e estão associadas às correntes atmosféricas continentais vindas do oeste ou sudeste. No restante do ano, de maio a setembro, o tempo costuma ser seco. O bioma da região é o cerrado.

O inverno do Oeste é marcado por essa baixa umidade relativa do ar, visto que há poucas nuvens no céu e não há precipitação. Esse tempo seco, somado aos fortes ventos que atingem a região no período, segundo Cláudia, é um fator de alerta para a propagação de incêndios florestais. "O conjunto de fatores: altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos mais fortes favorece que esse fogo se alastre mais facilmente na região", aponta.