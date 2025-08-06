Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade baiana vive 'montanha-russa' térmica e aparece em ranking de calor e frio no mesmo dia

Município do extremo oeste registrou uma variação entre 13,1°C e 34,1°C

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:45

Barreiras
Barreiras Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Barreiras

O município de Barreiras, no extremo oeste baiano, registrou uma marca curiosa. No mesmo dia, a cidade figurou na quarta posição em duas listas opostas: a das cidades baianas com as menores temperaturas do estado e também a das cidades com as maiores temperaturas. Ao longo do dia, os termômetros marcaram 13,1°C e 34,1°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) referentes à terça-feira (5). Especialistas explicam que a variação é característica da região durante o inverno. 

Veja quais foram as cidades mais frias e as mais quentes da Bahia

Ranking: 10 cidades baianas mais frias nesta terça-feira (5) por Reprodução
Ranking: 10 cidades baianas mais frias nesta terça-feira (5) por Reprodução
Ranking: 10 cidades baianas mais quentes nesta terça-feira (5) por Reprodução
Ranking: 10 cidades baianas mais quentes nesta terça-feira (5) por Reprodução
1 de 4
Ranking: 10 cidades baianas mais frias nesta terça-feira (5) por Reprodução

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, as temperaturas mais altas são registradas durante a tarde, enquanto as mais baixas são registradas entre a madrugada e a manhã. Outra característica é a ausência de chuvas, que se restringem ao litoral do estado durante o intervalo de tempo entre junho e setembro.

"Com essa condição de dias mais claros, há uma quantidade de radiação maior que chega ao solo durante o dia, fazendo com que ele se aqueça e, consequentemente, o ar em contato com esse solo as temperaturas se elevam. Durante a noite, há uma perda radiativa de onda longa, muito rápida também porque o céu está claro", afirma a especialista.

Ela pontua que o céu claro propicia tanto o aumento da radiação de dia quanto a sua diminuição brusca à noite, gerando uma grande amplitude térmica, isto é, uma distância significativa entre as temperaturas mínimas e máximas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur) lembra que o clima de Barreiras é predominantemente sub-úmido a seco. Na cidade, as chuvas estão presentes apenas de outubro a abril e estão associadas às correntes atmosféricas continentais vindas do oeste ou sudeste. No restante do ano, de maio a setembro, o tempo costuma ser seco. O bioma da região é o cerrado.

O inverno do Oeste é marcado por essa baixa umidade relativa do ar, visto que há poucas nuvens no céu e não há precipitação. Esse tempo seco, somado aos fortes ventos que atingem a região no período, segundo Cláudia, é um fator de alerta para a propagação de incêndios florestais. "O conjunto de fatores: altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos mais fortes favorece que esse fogo se alastre mais facilmente na região", aponta.

Nesta quarta-feira (6), chegou a 24h o combate a focos de incêndio na região. Além de Barreiras, 45 bombeiros em 11 viaturas atuam ainda em São Desidério, Cristópolis, Angical e Luís Eduardo Magalhães.

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar
Imagem - Apresentação de musical sobre Dias Gomes abre a programação da Flipelô, que vai até o próximo domingo (10)

Apresentação de musical sobre Dias Gomes abre a programação da Flipelô, que vai até o próximo domingo (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Filipa muda de vida após se tornar viúva em 'Dona de Mim'
01

Filipa muda de vida após se tornar viúva em 'Dona de Mim'

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil

Imagem - Faustão é internado e filho cancela festa, diz colunista
03

Faustão é internado e filho cancela festa, diz colunista

Imagem - Serviço da Embasa que afeta Salvador e mais 12 cidades baianas ainda não foi concluído
04

Serviço da Embasa que afeta Salvador e mais 12 cidades baianas ainda não foi concluído