OESTE

Bombeiros combatem focos em cinco cidades baianas há mais de 24h

Equipes usam sopradores, ministrikers, foices, pás, mochilas costais e enxadas

Tharsila Prates

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 18:07

Agente combate incêndio no oeste do estado Crédito: Divulgação CBM-BA

Cerca de 45 bombeiros e 11 viaturas atuam no combate a incêndios em cinco cidades baianas no oeste do estado nesta quarta-feira (6). Os focos estão em Barreiras, São Desidério, Cristópolis, Angical e Luís Eduardo Magalhães.>

De acordo com a corporação, estão sendo usados sopradores, ministrikers, foices, pás, mochilas costais e enxadas. Equipes permanecem desde ontem realizando ações preventivas e de combate efetivo.>

As ações integram a estratégia de resposta da Base Florestal Oeste, que cobre diversas cidades da região, que enfrenta baixa umidade do ar e falta de chuvas. A Operação Florestal foi iniciada em 17 de julho. >

O Corpo de Bombeiros da Bahia orienta as pessoas que, caso percebam algum princípio de incêndio florestal, devem entrar em contato pelo número 193, ou acionar o Inema, através dos contatos (71) 3510-0607 e 0800 071 1400. Podem ainda informar às secretarias de meio ambiente de seus municípios, para que elas possam acionar o CBM-BA. O importante é reportar a ocorrência dos incêndios, para que as ações minimizem os impactos causados na vegetação e nas comunidades do entorno.>

