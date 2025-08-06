Acesse sua conta
Apresentação de musical sobre Dias Gomes abre a programação da Flipelô, que vai até o próximo domingo (10)

Nona edição do evento leva para o Centro Histórico rodas de conversas, debates e apresentações culturais

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:28

Musical 'Os Dias Bem-amados: Vida e Obra de um Autor Baiano' Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Desde a noite de ontem, o Centro Histórico se transforma na capital da literatura na nona edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que segue até o próximo domingo (10). Durante cinco dias, o evento leva rodas de conversas, debates e apresentações culturais para a região.

O homenageado desta edição é o baiano Dias Gomes, autor de clássicos como O Bem-Amado, Roque Santeiro e Pagador de Promessas. Diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga destaca a influência do escritor.

“Dias Gomes foi um baiano que se inspirou no nosso povo e na nossa cultura para levar a nossa história para o mundo afora. Achamos que era justo trazer para as novas gerações o quanto representativa foi a sua obra.”

A abertura da Flipelô contou com apresentação do espetáculo Os Dias Bem-amados: Vida e Obra de um Autor Baiano, dirigido pelo dramaturgo Gil Vicente Tavares, que é colunista do CORREIO. A peça foi criada em 2022, em razão do centenário de Dias Gomes e atravessa os principais eixos da obra do escritor.

“Dias Gomes é o autor mais emblemático da dramaturgia brasileira porque tratou de todas as questões da nossa cultura, da miscigenação, dos preconceitos, das opressões. Pagador de Promessas é a grande peça do teatro brasileiro por ser uma amálgama da cultura brasileira e dos problemas brasileiros”, afirmou Gil Vicente.

A programação da Flipelô conta com a participação de autores nacionais e internacionais. Entre os convidados estão o ator Lázaro Ramos, o escritor e criador da novela Beleza Fatal Raphael Montes, os diretores Elisio Lopes Jr., do musical Torto Arado, e Rosane Svartman, da novela Vai na Fé.

A música também estará presente nos cinco dias do evento. Na quinta, às 14h, na Igreja São Pedro dos Clérigos, a Camerata da Osba realiza a apresentação Quarteto Novo. No sábado, Gerônimo Santana e Banda Monte Serrat, às 20h, fazem a apresentação na Trilha dos Personagens, no Largo do Pelourinho. O encerramento da Flipelô, no domingo, às 18h, será no Largo do Pelourinho, com uma apresentação da Orquestra Afrosinfônica.

