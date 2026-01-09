ARTE E MÚSICA

Orquestra Afrosinfônica retoma ensaios gratuitos no Pelourinho; veja quando

Apresentações acontecem na Casa da Ponte, no Centro Histórico de Salvador

Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 21:01

Orquestra Afrosinfônica Crédito: Pedro Soares/Divulgação

A Orquestra Afrosinfônica retoma, a partir desta terça-feira (13), os ensaios abertos ao público em Salvador. As atividades acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, na Casa da Ponte, no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico da capital baiana.

Nesta edição de Verão 2026, os ensaios passam a ser realizados em um novo estúdio, criado após a reforma do casarão histórico que abriga a sede da instituição. O espaço é moderno, confortável e tem capacidade para até 60 pessoas.

Orquestra Afrosinfônica 1 de 8

Sob a regência do maestro Ubiratan Marques, a Afrosinfônica mantém a proposta que marcou sua trajetória desde a fundação: promover o diálogo direto com o público por meio de ensaios abertos, atraindo artistas locais, músicos, estudantes e turistas interessados na vivência musical. A ação é gratuita.

Formada por cerca de 30 músicos, a orquestra tem como base instrumentos de percussão, piano, sopros, contrabaixos e vozes femininas. A proposta artística, batizada de “Afrosinfônica”, nasce de pesquisas sonoras ligadas à música brasileira e à herança cultural da diáspora africana.