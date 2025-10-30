BAÍA PROFUNDA

Show de Mateus Aleluia e Orquestra Afrosinfônica está com últimos ingressos disponíveis

Os ingressos estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:02

Show Baía Profunda, de Mateus Aleluia e Orquestra Afrosinfônica, tem últimos ingressos disponíveis Crédito: Vinicius Xavier/Divulgação

Os últimos ingressos para a estreia do espetáculo Baía Profunda estão disponíveis. A apresentação, que acontece no dia 8 de novembro (sexta-feira), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, marca a primeira etapa do novo projeto de Mateus Aleluia — uma maratona artístico-cultural que une música, memória e espiritualidade.

Ao lado do maestro Ubiratan Marques e da Orquestra Afrosinfônica, Aleluia conduz o público em um mergulho profundo nas raízes culturais da Bahia, celebrando os trânsitos entre Brasil, África e Europa. O show encerra dois dias de intensa programação que ocorrerá no Espaço Cultural da Barroquinha nos dias 7 e 8 de novembro. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA, com um lote especial de ingressos solidários.

“A intenção é mobilizar diversos agentes culturais e promover um espaço inclusivo, valorizando o entendimento da cultura brasileira, baiana, como uma cultura naturalmente inclusiva”, explica Tenille Bezerra, diretora artística e coordenadora executiva do projeto.

SERVIÇO - Baía Profunda

Programação:

Abertura

Data: 07 de novembro (sexta-feira)



07 de novembro (sexta-feira) Local: Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, s/n - Barroquinha)



Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, s/n - Barroquinha) 15h - Execução do tema “Baía Profunda” com Orquestra Afrosinfônica; Exibição do vídeo sobre o projeto; Ato inter-religioso e apresentação da Orquestra Fred Dantas com presença dos Mascarados de Maragogipe.



Mesas Redondas



Data: 08 de novembro (sábado)



08 de novembro (sábado) Local: Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, s/n - Barroquinha)



Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, s/n - Barroquinha) 10h - Mesa redonda: “Nossos falares: as várias faces de uma língua atlântica”, com Kaká Werá (Escritor/Brasil), Ondjaki (Escritor/Angola), Vanda Machado (Pedagoga/Brasil) - Mediação: Edimilson de Almeida Pereira (Escritor/Brasil)



“Nossos falares: as várias faces de uma língua atlântica”, com Kaká Werá (Escritor/Brasil), Ondjaki (Escritor/Angola), Vanda Machado (Pedagoga/Brasil) - Mediação: Edimilson de Almeida Pereira (Escritor/Brasil) 14h - Mesa redonda: “Por um mundo em relação”, com Glicéria Tupinambá (Artista, pesquisadora e professora/Brasil), João Carlos Salles (Filósofo/Brasil), Kabengele Munanga (Professor e Antropólogo/Brasil-Congo) - Mediação: Eduardo de Oliveira (Filósofo/Brasil)



“Por um mundo em relação”, com Glicéria Tupinambá (Artista, pesquisadora e professora/Brasil), João Carlos Salles (Filósofo/Brasil), Kabengele Munanga (Professor e Antropólogo/Brasil-Congo) - Mediação: Eduardo de Oliveira (Filósofo/Brasil) 16h - Mesa redonda: “A arte como memória do futuro”, com Cristine Takuá (Professora e artista/Guarani-Brasil), Alexandre Coimbra Amaral (Psicólogo/Brasil), Castiel Vitorino (Artista, escritora e psicóloga/Brasil) - Mediação: Anna Dantes (Produtora/Brasil)

