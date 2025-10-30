Show de Mateus Aleluia e Orquestra Afrosinfônica está com últimos ingressos disponíveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:02
Os últimos ingressos para a estreia do espetáculo Baía Profunda estão disponíveis. A apresentação, que acontece no dia 8 de novembro (sexta-feira), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, marca a primeira etapa do novo projeto de Mateus Aleluia — uma maratona artístico-cultural que une música, memória e espiritualidade.
Ao lado do maestro Ubiratan Marques e da Orquestra Afrosinfônica, Aleluia conduz o público em um mergulho profundo nas raízes culturais da Bahia, celebrando os trânsitos entre Brasil, África e Europa. O show encerra dois dias de intensa programação que ocorrerá no Espaço Cultural da Barroquinha nos dias 7 e 8 de novembro. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA, com um lote especial de ingressos solidários.
Mateus Aleluia
“A intenção é mobilizar diversos agentes culturais e promover um espaço inclusivo, valorizando o entendimento da cultura brasileira, baiana, como uma cultura naturalmente inclusiva”, explica Tenille Bezerra, diretora artística e coordenadora executiva do projeto.
Programação: