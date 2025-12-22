Pela primeira vez, Orquestra Neojiba se apresenta em uma fábrica na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:41
Pela primeira vez, a Orquestra Neojiba se apresentou em uma fábrica. Na última sexta-feira (19), 80 músicos do grupo se apresentaram no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, em um encontro que aproximou a música sinfônica e o ambiente industrial.
Sob a regência do maestro Breno Albuquerque, a orquestra tocou dentro da fábrica de montagem final de veículos, inaugurada há dois meses. O galpão tem cerca de 160 mil m² e é a maior estrutura fabril automotiva da América do Sul. Mas, naquele momento, o espaço foi palco de uma experiência única.
No repertório, obras clássicas como Dmitri Shostakovich – Sinfonia nº 10 - segundo movimento, Piotr Ilitch Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 -quarto movimento, Manuel de Falla – O Chapéu de Três Pontas - dança final, e Zequinha de Abreu – Tico-Tico no Fubá, além da canção Boas Festas, do compositor baiano Assis Valente, e Brasileirinho, de Waldir Azevedo.
A orquestra incluiu instrumentos como violinos, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboés, fagotes, trompas, piano e percussão. Todos os colaboradores do complexo participaram do evento, que faz parte das comemorações de fim de ano da empresa.
“Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação. Trazer uma orquestra para dentro da nossa fábrica é uma forma de valorizar as pessoas que constroem diariamente a nossa história e de reafirmar nosso compromisso com a comunidade”, disse o presidente da BYD Brasil, Tyler Li.
Já o Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto no Brasil, Alexandre Baldy, pontuou o impacto interno da iniciativa. “Momentos como esse são únicos e servem para fortalecer o sentimento de pertencimento à uma grande marca global e promovem a integração. Queremos que nossos colaboradores tenham acesso a experiências inspiradoras também no ambiente de trabalho”.
A Orquestra Neojiba - acrônimo de Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) - foi fundada em 2007 pelo pianista e maestro Ricardo Castro. “Realizar uma apresentação pela primeira vez dentro de uma fábrica, como fizemos hoje aqui na BYD, é motivo de grande orgulho para nós. E eu espero que seja o início de uma grande parceria”, disse Castro, que é o diretor-geral do Neojiba.