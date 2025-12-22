Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pela primeira vez, Orquestra Neojiba se apresenta em uma fábrica na Bahia

Grupo de 80 músicos fez um concerto dentro da fábrica da BYD

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:41

Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica
Divulgação Crédito: Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica

Pela primeira vez, a Orquestra Neojiba se apresentou em uma fábrica. Na última sexta-feira (19), 80 músicos do grupo se apresentaram no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, em um encontro que aproximou a música sinfônica e o ambiente industrial.

Sob a regência do maestro Breno Albuquerque, a orquestra tocou dentro da fábrica de montagem final de veículos, inaugurada há dois meses. O galpão tem cerca de 160 mil m² e é a maior estrutura fabril automotiva da América do Sul. Mas, naquele momento, o espaço foi palco de uma experiência única.

No repertório, obras clássicas como Dmitri Shostakovich – Sinfonia nº 10 - segundo movimento, Piotr Ilitch Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 -quarto movimento, Manuel de Falla – O Chapéu de Três Pontas - dança final, e Zequinha de Abreu – Tico-Tico no Fubá, além da canção Boas Festas, do compositor baiano Assis Valente, e Brasileirinho, de Waldir Azevedo.

Pela primeira vez, Orquestra Neojiba se apresenta em uma fábrica na Bahia

Divulgação por Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica
Divulgação por Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica
Divulgação por Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica
1 de 3
Divulgação por Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica

A orquestra incluiu instrumentos como violinos, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboés, fagotes, trompas, piano e percussão. Todos os colaboradores do complexo participaram do evento, que faz parte das comemorações de fim de ano da empresa.

“Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação. Trazer uma orquestra para dentro da nossa fábrica é uma forma de valorizar as pessoas que constroem diariamente a nossa história e de reafirmar nosso compromisso com a comunidade”, disse o presidente da BYD Brasil, Tyler Li.

Já o Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto no Brasil, Alexandre Baldy, pontuou o impacto interno da iniciativa. “Momentos como esse são únicos e servem para fortalecer o sentimento de pertencimento à uma grande marca global e promovem a integração. Queremos que nossos colaboradores tenham acesso a experiências inspiradoras também no ambiente de trabalho”.

A Orquestra Neojiba - acrônimo de Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) - foi fundada em 2007 pelo pianista e maestro Ricardo Castro. “Realizar uma apresentação pela primeira vez dentro de uma fábrica, como fizemos hoje aqui na BYD, é motivo de grande orgulho para nós. E eu espero que seja o início de uma grande parceria”, disse Castro, que é o diretor-geral do Neojiba.

Mais recentes

Imagem - Autorização para 600 novos taxistas vale já para o verão em Salvador

Autorização para 600 novos taxistas vale já para o verão em Salvador
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
02

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira