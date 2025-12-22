MÚSICA

Pela primeira vez, Orquestra Neojiba se apresenta em uma fábrica na Bahia

Grupo de 80 músicos fez um concerto dentro da fábrica da BYD

Thais Borges

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:41

Divulgação Crédito: Pela primeira vez, Orquestra Neojiba toca em uma fábrica

Pela primeira vez, a Orquestra Neojiba se apresentou em uma fábrica. Na última sexta-feira (19), 80 músicos do grupo se apresentaram no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, em um encontro que aproximou a música sinfônica e o ambiente industrial.

Sob a regência do maestro Breno Albuquerque, a orquestra tocou dentro da fábrica de montagem final de veículos, inaugurada há dois meses. O galpão tem cerca de 160 mil m² e é a maior estrutura fabril automotiva da América do Sul. Mas, naquele momento, o espaço foi palco de uma experiência única.

No repertório, obras clássicas como Dmitri Shostakovich – Sinfonia nº 10 - segundo movimento, Piotr Ilitch Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 -quarto movimento, Manuel de Falla – O Chapéu de Três Pontas - dança final, e Zequinha de Abreu – Tico-Tico no Fubá, além da canção Boas Festas, do compositor baiano Assis Valente, e Brasileirinho, de Waldir Azevedo.

A orquestra incluiu instrumentos como violinos, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboés, fagotes, trompas, piano e percussão. Todos os colaboradores do complexo participaram do evento, que faz parte das comemorações de fim de ano da empresa.

“Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação. Trazer uma orquestra para dentro da nossa fábrica é uma forma de valorizar as pessoas que constroem diariamente a nossa história e de reafirmar nosso compromisso com a comunidade”, disse o presidente da BYD Brasil, Tyler Li.

Já o Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto no Brasil, Alexandre Baldy, pontuou o impacto interno da iniciativa. “Momentos como esse são únicos e servem para fortalecer o sentimento de pertencimento à uma grande marca global e promovem a integração. Queremos que nossos colaboradores tenham acesso a experiências inspiradoras também no ambiente de trabalho”.