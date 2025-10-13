Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sede da Orquestra Afrosinfônica, Casa da Ponte é inaugurada no Largo do Pelourinho

O local conta com salas para ensaio e apresentações, espaços para aulas de música, salas de reunião e um estúdio para gravações

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:57

Espaço foi inaugurado nesta segunda-feira (13)
Espaço foi inaugurado nesta segunda-feira (13) Crédito: Pedro Soares

Foi uma tarde de celebração na casa de número dez do Largo do Pelourinho. O motivo era a inauguração da Casa da Ponte, realizada na tarde desta segunda-feira (13). Sede da Orquestra Afrosinfônica, o espaço funcionará como um núcleo de música afrobrasileira com aulas gratuitas para iniciantes e cursos de especialização.

“Esse é um projeto de identidade, que faz parte de tudo que aconteceu na minha história. Eu não tive a oportunidade de estudar música e a Casa da Ponte traz essa chance que eu não tive lá atrás para todos. Essa casa é a minha maior alegria, é uma casa para o povo. As pessoas precisam de acesso e isso é o que nós estamos buscando aqui”, celebrou o maestro e idealizador do espaço, Ubiratan ‘Bira’ Marques.

O local conta com salas para ensaio e apresentações, espaços para aulas de música, salas de reunião e um estúdio para gravações. Além disso, um espaço para apresentações de alunos e pockets concertos foi montado no quintal. Além da Orquestra Afrosinfônica, a Casa Ponte será sede da escola Núcleo Moderno de Música e do projeto Ponte para as Comunidades.

Atualmente, o Núcleo conta com cursos de qualificação e especialização, além de aulas para iniciantes. Todas as atividades são gratuitas. Já o Ponte para as Comunidades é uma iniciativa voltada para a formação de músicos nas comunidades soteropolitanas. A iniciativa surgiu no ano passado, quando atendeu 1.500 jovens que foram encaminhados para oito blocos afro da capital.

Inauguração da Casa da Ponte

Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares
Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares
Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares
Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares
Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares
Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares
1 de 6
Casa da Ponte foi inaugurada nesta segunda-feira (13) por Pedro Soares

Também estão previstas a realização de ensaios abertos da orquestra. Bira lembra que o espaço foi ocupado em 2018. A reforma começou há cerca de dois anos e manteve a infraestrutura original, através do proceso de retrofit, que manteve a estrutura original do imóvel.

“O que acontece aqui é onde eu me sinto mais realizado, porque potencializa ainda mais essa cultura que é nossa, que é a cultura brasileira que é uma. Nada contra as outras culturas, mas precisamos entender e saber quem somos para podermos dialogar com o mundo. Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz que o maior objetivo da arte é despertar a alma do ser humano e isso que viemos fazer”, disse Bira.

A inauguração contou com a presença de integrantes da Orquestra Afrosinfônica e de personagens da música baiana como o cantor Gerônimo Santana, o rapper Vandal e o guitarrista Beto Barreto, um dos fundadores do Baiana System.

“Temos o privilégio de conviver com o Bira há alguns anos. Nós ensaiamos aqui quando tudo ainda estava sendo construído e vimos ele lendo coisas de obra, querendo sempre entender como está. Presenciar essa entrega é como a realização de um sonho, um privilégio de ver isso sendo entregue para as futuras gerações”, falou Beto.

Mais recentes

Imagem - Enfermeira de cidade na Bahia morre em capotamento na BR-242

Enfermeira de cidade na Bahia morre em capotamento na BR-242
Imagem - Paróquia da Vitória apresenta obras sociais e lança a 44ª edição da Feira da Fraternidade

Paróquia da Vitória apresenta obras sociais e lança a 44ª edição da Feira da Fraternidade
Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)