Sede da Orquestra Afrosinfônica, Casa da Ponte é inaugurada no Largo do Pelourinho

O local conta com salas para ensaio e apresentações, espaços para aulas de música, salas de reunião e um estúdio para gravações

Espaço foi inaugurado nesta segunda-feira (13) Crédito: Pedro Soares

Foi uma tarde de celebração na casa de número dez do Largo do Pelourinho. O motivo era a inauguração da Casa da Ponte, realizada na tarde desta segunda-feira (13). Sede da Orquestra Afrosinfônica, o espaço funcionará como um núcleo de música afrobrasileira com aulas gratuitas para iniciantes e cursos de especialização.

“Esse é um projeto de identidade, que faz parte de tudo que aconteceu na minha história. Eu não tive a oportunidade de estudar música e a Casa da Ponte traz essa chance que eu não tive lá atrás para todos. Essa casa é a minha maior alegria, é uma casa para o povo. As pessoas precisam de acesso e isso é o que nós estamos buscando aqui”, celebrou o maestro e idealizador do espaço, Ubiratan ‘Bira’ Marques.

O local conta com salas para ensaio e apresentações, espaços para aulas de música, salas de reunião e um estúdio para gravações. Além disso, um espaço para apresentações de alunos e pockets concertos foi montado no quintal. Além da Orquestra Afrosinfônica, a Casa Ponte será sede da escola Núcleo Moderno de Música e do projeto Ponte para as Comunidades.

Atualmente, o Núcleo conta com cursos de qualificação e especialização, além de aulas para iniciantes. Todas as atividades são gratuitas. Já o Ponte para as Comunidades é uma iniciativa voltada para a formação de músicos nas comunidades soteropolitanas. A iniciativa surgiu no ano passado, quando atendeu 1.500 jovens que foram encaminhados para oito blocos afro da capital.

Também estão previstas a realização de ensaios abertos da orquestra. Bira lembra que o espaço foi ocupado em 2018. A reforma começou há cerca de dois anos e manteve a infraestrutura original, através do proceso de retrofit, que manteve a estrutura original do imóvel.

“O que acontece aqui é onde eu me sinto mais realizado, porque potencializa ainda mais essa cultura que é nossa, que é a cultura brasileira que é uma. Nada contra as outras culturas, mas precisamos entender e saber quem somos para podermos dialogar com o mundo. Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz que o maior objetivo da arte é despertar a alma do ser humano e isso que viemos fazer”, disse Bira.

A inauguração contou com a presença de integrantes da Orquestra Afrosinfônica e de personagens da música baiana como o cantor Gerônimo Santana, o rapper Vandal e o guitarrista Beto Barreto, um dos fundadores do Baiana System.