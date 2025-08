LITERATURA

Flipelô terá transporte gratuito entre a estação Campo da Pólvora e o Pelourinho

Público contará com o serviço de vans credenciadas entre 6 e 10 de agosto

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) , em parceria com o Metrô Bahia, disponibilizará traslado gratuito, durante todos os dias do evento, saindo da estação Campo da Pólvora rumo ao Pelourinho (e vice-versa). A ação foi batizada de Vá de Metrô.>

“Essa iniciativa visa garantir uma experiência mais confortável e democratizar o acesso à maior festa literária da Bahia. Queremos que o público que deseja participar da Flipelô possa chegar e sair do Pelourinho com tranquilidade e conforto”, destaca Ticiano Martins, diretor-executivo da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização do evento.>

A festa literária é apresentada pelo Ministério da Cultura e Fundação Casa de Jorge Amado. Conta com o patrocínio do Instituto Motiva, Itaú, BNB e Sicoob, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Também conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secult e da Saltur, e do governo do Estado, através da Setur. Conta com o apoio da ITS Brasil e da TV Pelourinho. Tem o apoio de mídia da Rede Bahia. É uma criação e realização da Fundação Casa de Jorge Amado, correalização do Sesc e produção da Sole Produções.>