Cidades sem SAC ganham kit pra emitir nova carteira de identidade; veja quais serão as próximas

Primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita

Monique Lobo

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 17:32

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Novos municípios baianos que não possuem algum posto fixo do SAC vão receber o projeto CIN em Todo Lugar para poder emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). >

As prefeituras dessas cidades vão receber um kit multibiométrico, além de capacitação, para começar a emitir o documento. Até o momento, 75 cidades já estão com o kit e ofertado a nova identidade. A primeira via da CIN é gratuita. >

De acordo com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), os próximos kits vão para 266 municípios, que também poderão emitir a nova CIN. A pasta não informou, no entanto, as datas em que essas cidades iniciarão o serviço.>

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil original em mãos. Vale destacar que a nova CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Ela permite incluir outros números de documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.>

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento, fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital, disponível no sistema Gov.br três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. >

A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.>

Confira os próximos municípios a ofertar o serviço de emissão da CIN:>