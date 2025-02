NOVO DOCUMENTO

Mais de 450 mil baianos já têm a nova carteira de identidade nacional

Os estados que mais emitiram a CIN até o momento são Minas Gerais (2,46 milhões), Rio Grande do Sul (1,92 milhão) e São Paulo (1,91 milhão)

A meta do governo federal é alcançar 130 milhões de emissões até o fim de 2026. A CIN, que substituirá o antigo Registro Geral (RG) para todos os fins, é válida em todo o território nacional, mas o modelo antigo permanece válido até 2032, sem necessidade de solicitação imediata da nova versão. A CIN está disponível em formato físico (papel e cartão) e digital, com o mesmo valor legal, e pode ser acessada pelo aplicativo Gov.br em smartphones e tablets.>

Um dos principais avanços da CIN é o uso do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação nacional, eliminando a possibilidade de múltiplas carteiras com números diferentes em cada estado. Segundo Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do MGI, isso torna o documento mais seguro e confiável. “A gente eliminou os 27 números diferentes que as pessoas podiam ter no documento de identidade”, explicou. A CIN também inclui um QR Code na versão digital, que permite verificar a autenticidade do documento.>