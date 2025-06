NO OLHO DA RUA

Ex-Bahia aponta atrito com o presidente do clube como motivo da sua demissão

Suposto desentendimento com John Texto foi o motivo da demissão de Renato Paiva no Botafogo

Renato Paiva, que comandou o Bahia em 2023, não é mais o técnico do Botafogo. A saída do treinador foi confirmada na noite de domingo (29) e, segundo informações do programa Ta On, do SporTV, a decisão foi motivada por divergências táticas que desagradaram John Textor, proprietário da SAF alvinegra. >