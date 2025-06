ARRIVERDERCI

Fluminense aproveita chances, elimina a Inter e faz história no Mundial

Tricolor das laranjeiras foi cirúrgico e venceu a Inter por 2 a 0, avançando às quartas da competição



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:32

Cano celebrando o gol marcando contra a Inter de Milão Crédito: Divulgação/Fifa

Os clubes brasileiros seguem fazendo história no Mundial de Clubes. Após o Botafogo vencer o PSG, atual campeão da Champions, e o Flamengo derrotar o Chelsea, foi a vez do Fluminense eliminar a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões. O Tricolor das Laranjeiras teve uma atuação cirúrgica e derrotou a equipe italiana por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), no estádio Bank of America, em Charlotte (EUA), pelas oitavas de final. >

Renato Gaúcho foi fundamental para a vitória do Fluminense. O treinador mexeu de forma providencial no time, adotou uma estratégia vitoriosa, sem se importar em provar teorias ou modelos de jogo imutáveis. O treinador adaptou a equipe a um adversário que é o atual vice-campeão europeu. A Inter, de fato, mostrou um futebol anêmico e decepcionante. Mal montada na defesa e sem articulação no ataque dificultou a vida do Fluminense somente nas últimas voltas do ponteiro.>

O Fluminense agora aguarda por Manchester City ou Al-Hilal nas quartas de final. A partida acontece na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando, Flórida. A equipe tricolor pode cruzar o caminho do Palmeiras na semifinal, caso ambos avancem.>

Renato armou o Fluminense com três zagueiros, mas tal formatação tática não foi sinônimo de retranca. O jogo nem precisou ganhar ritmo para o placar ser inaugurado. O Fluminense mostrou desde os movimentos iniciais que estava disposto a surpreender. A equipe das Laranjeiras armou jogada pelo lado direito após recuperação de Martinelli, Arias cruzou, a bola desviou na marcação e ficou na medida certa para Cano, que, em seu 200º jogo com a camisa tricolor, mergulhou de cabeça para colocar a bola no fundo do gol de Sommer, aos 3 minutos.>

Dos quatro jogos que disputou neste Mundial, em três a Internazionale largou atrás no placar. No retrospecto havia o empate com o mexicano Monterrey e a virada sobre o Urawa Reds, do Japão. O time de Milão pecava pela ansiedade, não conseguia encontrar muitos espaços para finalização, deixando o Fluminense mais confortável.>

Aos 39 minutos, o Fluminense deu as caras novamente no jogo. A chave para incomodar a Inter era o lado esquerdo da defesa da equipe italiana. Em uma jogada desenhada por esse setor, Ignácio chegou a marcar o segundo gol. O lance, porém, foi anulado por impedimento.>

Os holofotes nos minutos finais do primeiro tempo se voltaram ao técnico Renato Gaúcho, que atrasou a reposição de bola pela Inter de Milão e causou revolta em Mkhitaryan. O armênio peitou o comandante tricolor e uma confusão breve se armou. A arbitragem puniu Renato com cartão amarelo.>

Inter de Milão 0 x 2 Fluminense Crédito: Divulgação/Fifa

A Internazionale voltou para o segundo tempo com os mesmos defeitos: defesa e meio-campo congestionados e ataque despovoado Já o Fluminense mostrou gana para brigar a cada bola pelo resultado positivo.>

O clube de Milão se manteve inoperante no jogo, tal qual se mostrou ao longo de todo o Mundial de Clubes. Uma equipe sem criatividade e vontade de estar em campo. Fábio só suava por causa do forte calor de 32ºC, porque, se dependesse dos jogadores do conjunto nerazzurri, o goleiro do Fluminense não precisaria trabalhar.>