NOVA CASA

Após ser vendido pelo Vitória, Janderson é anunciado oficialmente por clube europeu

Ex-atacante do Leão deixou Salvador rumo a Turquia como artilheiro da equipe na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:25

Janderson foi anunciado pelo Goztepe, da Turquia Crédito: Divulgação/Goztepe

Artilheiro do Vitória em 2025, o atacante Janderson foi anunciado oficialmente pelo Göztepe, da Turquia, na tarde desta segunda-feira (30). Através das redes sociais, o clube turco informou que o atleta chega em definitivo com contrato de três anos, além de contar com uma opção de renovação por mais uma temporada. O valor do negócio gira em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões).>

Janderson foi contratado pelo Vitória em 2024 junto ao Botafogo por R$ 5 milhões, sendo a aquisição mais cara do clube na temporada. Em pouco mais de um ano, ele soma 63 partidas com a camisa rubro-negra, com 11 gols e quatro assistências. Na temporada atual, é o artilheiro da equipe com oito gols em 34 jogos, embora viva um jejum de 11 partidas sem balançar as redes. >