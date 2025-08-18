Acesse sua conta
Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Receita típica conquistou o 8º lugar em ranking internacional do Taste Atlas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:04

Pirão
Pirão Crédito: Reprodução

O pirão, receita tradicional da culinária brasileira feita com farinha de mandioca e caldo de peixe, foi eleito o 8º melhor mingau do mundo pelo guia gastronômico Taste Atlas. O prato, bastante popular como acompanhamento de peixes e frutos do mar, se destacou pela textura cremosa e pelo sabor marcante.

A preparação costuma incluir temperos como pimentão, cebola, tomate, alho, pimenta dedo-de-moça e coentro, o que garante um perfil aromático característico.

No ranking, o primeiro lugar ficou com o bubur ayam, um mingau de arroz com frango desfiado bastante consumido no Sudeste Asiático. A lista também reúne pratos da Geórgia, Romênia, Ucrânia, Estados Unidos, Itália e do norte da África.

Top 10 melhores mingaus do mundo, segundo o Taste Atlas:

1. Bubur ayam (Sudeste Asiático)

2. Arroz caldo (Filipinas)

3. Elarji (Geórgia)

4. Taci şi înghite (Romênia)

5. Banosh (Ucrânia)

6. Polenta com queijo (Romênia)

7. Shrimp and grits (EUA)

8. Pirão (Brasil)

9. Polenta taragna (Itália)

10. Bissara (norte da África)

O Taste Atlas é conhecido por divulgar rankings baseados em avaliações de especialistas e do público, celebrando a diversidade gastronômica mundial.

