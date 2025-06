DE VOLTA

Ex-Vitória, Walter marca o primeiro gol após perder mais de 40 kg

Ex-atacante do Leão converteu o pênalti que definiu o placar no jogo entre Tupy de Jussara e Rio Verde

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 18:00

Ex-Vitória, atacante Walter marcou o primeiro gol após perder mais de 40 kg Crédito: Divulgação

O experiente atacante Walter, de 35 anos, marcou o seu primeiro gol pelo Tupy de Jussara após perder mais de 40 kg. O ex-jogador do Vitória balançou as redes neste domingo (29), em disputa na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. >

Walter balançou as redes de pênalti, no fim da partida, e definiu o placar em 2 a 2 no estádio Geraldão, em Jussara. Este foi o quinto jogo de Walter pelo Tupy. Aos poucos, o atacante está ganhando mais espaço na equipe, que luta pelo inédito acesso à primeira divisão estadual.>